空中嘉年華7／22登場　台1線屏鵝公路面臨暑期車流新高峰

▲屏東縣警方疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

暑假以來，國旅補助及疫情趨緩造成屏鵝公路週週車潮迭創新高，甚至在上週民眾因雨出遊減少的情況下，也來到單日南下3萬1000pcu的車潮；而本週7月22至24日在恆春航空站展開的「空中嘉年華」活動及預報的好天氣，估計將讓台1線車流量來到3萬3000pcu以上的新高點，更讓警方嚴陣以待，要延續上週的強力疏導措施。

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針對水底寮易壅塞路段，屏東縣警方說，暑假期間每週六上午8時起啟動南下調撥車道，每週日下午14時啟動北上調撥車道，並規劃「交通快速疏導部隊」於各重要路段待命，以快速排除交通事故及機動疏導；警方預判南下車潮會在週六8時至15時、北上車潮週日會在中午12時至20時達到最高峰，建議北返用路人避開車流尖峰時段。

警方再次提醒民眾假日出遊，先瞭解各項交通疏導措施及替代道路路線，並避開易壅塞路段及時段，行駛途中收聽廣播、注意CMS電子看板，出門前可再利用「屏東好交通App」掌握即時路況，機動調整行車路線，避開壅塞路段；另鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸工具，客運業者因應暑假有提供高鐵站至墾丁優惠票價，讓民眾免去開車勞累，平安返家。