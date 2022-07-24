嘉義縣第102個老人食堂　東勢社區老人食堂揭牌

▲嘉義太保東勢社區老人食堂揭牌。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣第102個老人食堂－東勢老人食堂，24日中午由縣長翁章梁、太保市長黃榮利、社會局長張翠瑤等人聯合揭牌啟用，東勢社區太鼓班、媽媽教室帶來熱力四射演出，為食堂揭幕熱鬧開場。

▲嘉義太保東勢社區老人食堂志工熱心備餐 。

社會局指出，東勢是繼後庄、梅埔、春珠、水牛厝、舊埤里、新埤、埤鄉及太保後，太保市內第9處老人食堂，縣府自108年度開始，老人食堂食材補助人數從原來50人提高為100人，盼更多長輩參加共食服務。

嘉縣老年人口比例全國第一，18鄉鎮市已有11鄉鎮老年人口比達20%以上，其中太保市是全縣最年輕鄉鎮，比例14.69%，為鼓勵老人家走出家門，增加社會互動機會，東勢社區在理事長徐靜婉與幹部努力下，加上縣府補助廚房設備及食材，老人食堂於每周日為社區老大人提供午餐，服務約100位長輩，讓他們獲得更好照顧和關懷。

翁章梁表示，截至今年6月底，縣內老年人口計10萬4,886人，如何讓老人生活健康、快樂、有尊嚴一直是施政重大目標，相信透過長照服務單位的豐富經驗，能順利推動長照2.0社區整體照顧服務模式。

翁章梁說，目前18鄉鎮市的照顧據點（老人食堂、長青活力站、關懷據點、社照C、醫事C）涵蓋率已達67%，其中太保市（社照C有12點、長青活力站有2站、醫事C有4點、老人食堂9點、關懷據點1點）扣除重複村涵蓋率達到83%，也就是18村中已有15村具相關老人照顧據點，讓長輩在自己熟悉的環境安享晚年，並提供民眾預防失能及在地、即時、便利的社區照顧，是落實在地老化的目標。