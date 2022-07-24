　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣第102個老人食堂　東勢社區老人食堂揭牌

▲▼嘉義太保東勢社區老人食堂揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義太保東勢社區老人食堂揭牌。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣第102個老人食堂－東勢老人食堂，24日中午由縣長翁章梁、太保市長黃榮利、社會局長張翠瑤等人聯合揭牌啟用，東勢社區太鼓班、媽媽教室帶來熱力四射演出，為食堂揭幕熱鬧開場。

▲▼嘉義太保東勢社區老人食堂揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義太保東勢社區老人食堂志工熱心備餐 。

社會局指出，東勢是繼後庄、梅埔、春珠、水牛厝、舊埤里、新埤、埤鄉及太保後，太保市內第9處老人食堂，縣府自108年度開始，老人食堂食材補助人數從原來50人提高為100人，盼更多長輩參加共食服務。

嘉縣老年人口比例全國第一，18鄉鎮市已有11鄉鎮老年人口比達20%以上，其中太保市是全縣最年輕鄉鎮，比例14.69%，為鼓勵老人家走出家門，增加社會互動機會，東勢社區在理事長徐靜婉與幹部努力下，加上縣府補助廚房設備及食材，老人食堂於每周日為社區老大人提供午餐，服務約100位長輩，讓他們獲得更好照顧和關懷。

▲▼嘉義太保東勢社區老人食堂揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，截至今年6月底，縣內老年人口計10萬4,886人，如何讓老人生活健康、快樂、有尊嚴一直是施政重大目標，相信透過長照服務單位的豐富經驗，能順利推動長照2.0社區整體照顧服務模式。

▲▼嘉義太保東勢社區老人食堂揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，目前18鄉鎮市的照顧據點（老人食堂、長青活力站、關懷據點、社照C、醫事C）涵蓋率已達67%，其中太保市（社照C有12點、長青活力站有2站、醫事C有4點、老人食堂9點、關懷據點1點）扣除重複村涵蓋率達到83%，也就是18村中已有15村具相關老人照顧據點，讓長輩在自己熟悉的環境安享晚年，並提供民眾預防失能及在地、即時、便利的社區照顧，是落實在地老化的目標。

▲▼嘉義太保東勢社區老人食堂揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

►狗狗吃的慕斯能潔牙！讓口腔變乾淨超簡單

ET快訊
快訊／南投再傳溺斃！男尋獲已死亡
驚悚影片曝！女騎士胸揹8月嬰遭撞飛　駕駛「保齡球式」撞7機車
1圖看懂1週天氣！這天起「半個台灣都有雨」　颱風生成機率增
快訊／林志穎自撞　媽媽首發聲！
快訊／12億「新竹球場」何時複賽？　味全龍說話了
快訊／麟洋配惜敗大馬組合　台北賽亞軍仍創最佳
驚悚片！高雄男「喝醉躺路邊」下秒遭計程車輾斃
快訊／宥勝開砲遭《機智》逼演！　電視台回應了
揪辣妹玩調教SM！蒙眼上銬　他爽完驚見「男的」怒告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

萬安演習來了！東部地區7／28注意警報聲　警提醒注意事項

花蓮聯合豐年節吸引人車潮　每日出動60警力疏導交通

信眾合力捐款1700萬　嘉義縣東石鄉三家村福德廟入火安座

「紅龍果故鄉」南投產季到　助農民挺過疫情

嘉義縣第102個老人食堂　東勢社區老人食堂揭牌

林鐵及文資處《芬芳散策》講座　年輕學者、設計師跨界暢聊嘉義

小鎮有話說！單車慢遊成功鎮　聽達人說說人與事

東隆宮溫府千歲坐鎮屏東夏日狂歡祭　7／27開放2小時搶先玩

嘉義「城隍夜巡、夯枷解厄」攜手寒單8／27登場　取消躦轎腳

科學168教育博覽會人氣爆棚　嘉義市住房率直逼滿房

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

比莉被丟丟妹嚇到「跟周湯豪一樣」　「枸杞+干貝」料理首秀...自誇：我好厲害！

油漆「覆蓋抽屜」乾掉打不開　表姊蠻力拔開！差點飛出去

大口狂灌聖河水沒在怕！　印度官員喝完2天後進院

萬安演習來了！東部地區7／28注意警報聲　警提醒注意事項

花蓮聯合豐年節吸引人車潮　每日出動60警力疏導交通

信眾合力捐款1700萬　嘉義縣東石鄉三家村福德廟入火安座

「紅龍果故鄉」南投產季到　助農民挺過疫情

嘉義縣第102個老人食堂　東勢社區老人食堂揭牌

林鐵及文資處《芬芳散策》講座　年輕學者、設計師跨界暢聊嘉義

小鎮有話說！單車慢遊成功鎮　聽達人說說人與事

東隆宮溫府千歲坐鎮屏東夏日狂歡祭　7／27開放2小時搶先玩

嘉義「城隍夜巡、夯枷解厄」攜手寒單8／27登場　取消躦轎腳

科學168教育博覽會人氣爆棚　嘉義市住房率直逼滿房

精蟲上腦！澳洲情侶公然在法庭「啪啪」3次　荒淫過程全被拍慘了

執勤時間到！「第二分橘長」癱警車睡翻　公然摸魚網撻伐：扣罐罐

萬安演習來了！東部地區7／28注意警報聲　警提醒注意事項

古林睿煬下一場先發就是明星賽　餅總談「兩張二」的近況

每口都咬得到果丁！中秋最新「青森蘋果月餅」來了　還加烤地瓜

快訊／南投再傳溺斃！男疑釣魚遭溪水沖走　5公里外尋獲已身亡

生日送媽「8萬元蛋糕」　本體真面目曝光！萬人驚呆：成本下很重

花蓮聯合豐年節吸引人車潮　每日出動60警力疏導交通

女騎士胸揹8月嬰遭撞飛！駕駛恍神「保齡球式」撞7機車

信眾合力捐款1700萬　嘉義縣東石鄉三家村福德廟入火安座

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

地方熱門新聞

男聯誼繳1000搶破頭　女只來8個

即／逢甲商圈大規模停電　台電：用電負載過高

快訊／逢甲商圈無預警停電

彰化路燈又停了！原來是松鼠觸電

電動自行車納入管理　今年11月掛牌上路

抗癌5年仍無力挽回　癌末女舉辦生前告別式

高雄晚間又停電！台電：松鼠碰到熔絲鏈開關

熱到發爐？彰化火車站垃圾桶自燃

台南小黃公車首創「預約站牌」貼心服務

台南做工行善團為弱勢打造溫暖家園

49位父親代表表揚名單出爐

台中勞動參與率61.5%　市府：創歷史新高

虎尾荒地斥資2千萬建設　「632高地公園」10米高虎爺遊具超吸睛

桃園閩南文化節　《九天》廟會陣頭戲登場

更多熱門

相關新聞

嘉縣愛心年菜廠商票選

嘉縣愛心年菜廠商票選

嘉義縣社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會共同辦理的109年「年菜送暖 溫馨我嘉」愛心年菜票選活動開跑，25日上午辦理年菜廠商票選活動，邀請3家廠商分別提供一套組合年菜(約6~7道菜)，市價約1,800元，做為明年度愛心年菜活動使用。

關鍵字：

嘉義縣社會局東勢社區老人食堂

讀者迴響

熱門新聞

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

敢救林志穎？醫：有事絕對被告死

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

宥勝不忍了！重砲要求編劇道歉「自私低劣」

快訊／福原愛終於回台了！ 隔1年半見家人「爆突失聯」

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

網紅家中直播「全身被潑油」燒死　前夫判死刑已槍斃

林志穎自撞重傷　救援者曝「未繫安全帶」

快訊／台鐵死傷事故　延誤路段曝

林志穎撞壞號誌桿！桃園市府要求償　造價曝光

廖家儀等紅燈遭追撞！傷勢曝光

他高潮卻沒射精！一尿嚇壞就醫　原因曝光

看謎片男主角好眼熟...驚覺片中AV男優「是親弟」

林口長庚組團！林志穎若「臉部重建」至少治療1年

「食蟻獸」來看診　獸醫見真相笑翻

更多

最夯影音

更多
同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全
起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面