日本駕駛狹路相逢先「出拳對決」　網友大讚：很文明！

記者林彥臣／綜合報導

「黑羊白羊過橋」的寓言故事，是開車族最不想遇到的困境，如果雙方僵持不下都不肯退讓的話，就很容易造成行車糾紛，甚至因此大打出手。不過在日本就有流傳了一段影片，兩車狹路相逢，竟然是猜拳決勝負，讓台灣網友看了之後大讚，「很文明」。

▲兩車狹路相逢的困境，在日本竟然是靠「一拳」決勝負。（圖／翻攝自twitter／yama moto）



在推特上流傳一段車主主觀視角影片，畫面的右邊是水溝，左邊是水泥邊坡，但是路寬只夠一輛車通行無法會車，只見車主開到了半途，迎面卻遇到一輛黑車。

▲仔細看，對面的車主其實比出了剪刀的動作。（圖／翻攝自twitter／yama moto）



當雙方都停下之後，只見對面黑車的車主，做出猜拳的動作，黑車車主出了剪刀輸了，就開始倒車離開狹路。

台灣網友轉載了這則影片表示，「太棒了！好文明」、「好和諧啊！」、「我們呆丸也是靠拳頭阿！有時還有球棒」、「這如果發生在台灣可能棒球隊出動了」、「好方法，台灣學起來」。

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