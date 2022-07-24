感染照曝光！荷蘭10歲男童確診猴痘　專家點名「3類人」要小心

▲猴痘病毒已入侵兒童群體，專家提醒兒童、長者和懷孕婦女一定要特別留心。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）23日宣布將猴痘疫情列為全球公衛緊急事件，同時也透露目前的疫情主要集中在與同性有過性行為的男性之中。然而，隨著美國傳出有2名兒童感染猴痘後，荷蘭23日也通報一名不到10歲的男童確診猴痘，顯示猴痘病毒已開始侵入兒童族群之中，因此專家提醒民眾，猴痘感染不限於性行為，且「兒童、長者和懷孕婦女」這3類人一定要特別留心。

綜合外媒報導，荷蘭一名不到10歲的男童最近從土耳其度假回國後，左下顎和臉頰出現了2處小而紅的圓形皮膚病變。一開始，醫師懷疑他受到了真菌感染，不過男童塗抹藥物數天後，臉部、耳朵、雙手、雙腿和背部開始出現越來越多病變，最後還長出了共20個界線分明、紅棕色的痘，醫師才開始懷疑，男童是感染了猴痘病毒，於是立刻將他轉到附近醫院接受治療。

▲荷蘭一名到10歲的男童確診猴痘。（圖／翻攝Eurosurveillance官網）

報導稱，儘管這名男童出現了相當嚴重的皮膚病變，但他的口腔內部及生殖器區域都沒有產生病變，也沒有發燒或淋巴結腫大等的症狀。男童在經過為期一週的治療後，目前體內已檢測不到病毒的蹤影，且已完全康復。

儘管疫情目前主要集中在曾有過男男性行為的人群中，但醫療團隊發現，患病男童的梅毒、淋病、衣原體、HIV、帶狀疱疹等檢測全呈陰性，也未有遭遇不當性對待的跡象，而且他的父母與手足都未染疫，因此當局還無法確定這名荷蘭男童是如何被感染的，研判男童可能因近距離接觸感染者或遭污染物品而確診。

除了報導中提到的荷蘭男童外，美國也在22日通報有2名兒童感染了猴痘病毒，顯示猴痘疫情已開始侵入兒童族群之中。負責調查此案的醫師范佛斯（Marceline van Furth）表示，當局決定公布此案例的目的，是希望大眾能提高警覺，意識到猴痘也會發生在兒童身上，而專家也警告，兒童、長者和懷孕婦女都是高風險人群，因此這3類人一定要對猴痘特別留心。