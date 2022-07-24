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花蓮光復再飆40.4度　新北板橋39.4度創設站20年新高

文／中央社

氣象局更新高溫資訊，今天本島除新竹市皆亮高溫燈號，北部、東半部幾乎都呈高溫紅燈；至下午2時，最高溫為花蓮富源攝氏40.4度，追平昨天記錄；板橋站39.4度則創該站新高。

▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今14時花蓮光復鄉高溫再飆40.4度，新北板橋39.4度創20年新高。（圖／記者屠惠剛攝）

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根據中央氣象局網站，今天截至下午2時許，最高溫為花蓮縣光復鄉40.4度，追平昨天最高溫紀錄，高溫前3名均在花蓮地區；新北市板橋站下午2時許達39.4度，突破22日所創該站自2002年增設地面觀測作業20年來最高溫紀錄39.3度。

根據氣象局資料，昨天台北市台北站38.3度也創今年該站的最高溫紀錄，截至今天下午2時許，台北站達37.9度，尚未跨過38度門檻；北市最高溫為內湖區38.6度，名列今日高溫第12；新北市最高溫為鶯歌39.5度，排第4。

氣象局午後更新高溫資訊，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今天白天桃園市、宜蘭縣、台東縣地區，台北市、新北市盆地，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機會。

另外，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，可能出現38度極端高溫；基隆市、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。

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