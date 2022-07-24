花蓮光復再飆40.4度　新北板橋39.4度創設站20年新高

獲提名參選年底桃園市長選舉的民進黨籍新竹市長林智堅，近日被爆出論文涉嫌抄襲一事，林智堅24日召開記者會公布證據及時序澄清。林還引用了五月天「倔強」歌詞：「愛我的人別緊張，我的固執很善良。」，對此，媒體人黃揚明質疑，林智堅提出的事證無法自清，黃也表示，林引用的歌接下來的歌詞正是：「我的手越骯髒，眼神越是發光。」