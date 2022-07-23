水族箱有「色色美人魚」！比基尼妹濕身只為1件事　800萬網友嗨了

▲泰國一間水族商店請來正妹扮成美人魚，吸引顧客上門。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷一間水族商店本週引爆熱議，因為店內水族箱除了有一般魚類之外，居然還有火辣比基尼正妹，扮成「美人魚」進入魚缸中，而這一切為的就是幫店家宣傳，吸引顧客上門。這讓當地網友忍不住直呼「這裡的魚真的很美」，短短26秒影片的觀看次數已飆破800萬次。

ปลาที่นี้สวยจริงครับ สายแม่น้ำแบบเรายังต้องยอมรับ #ArowanaMall 由 Ratchatapan Chiaochan 發佈於 2022年7月19日 星期二

綜合泰國椰子網、每日星報等報導，這間水族館「Arowana Mall」就位在知名的恰圖恰市集，而店家做的開幕宣傳活動也立刻吸引眾人目光，因為魚缸內不只有五顏六色的魚類，也有身材火辣的美人魚在場。

依據影片，扮成美人魚的比基尼正妹在魚缸中以膝蓋跪著、上身靠在魚缸邊緣的姿勢接待上門的顧客，露出細長美腿水蛇腰與雙峰，不時扭動身軀。

泰國臉書網友恰歐昌（Ratchatapan Chiaochan）把這一幕拍攝下來，並在7月20日分享到臉書，更說「這裡的魚真的很美」。如今影片觀看次數早已衝破800萬次，超過2.1萬人按讚，引發熱烈討論。有網友說，「是美人魚耶」、「有種鹹濕味」、「她有沒有在比基尼裡面藏小魚」，但也有人不贊同此種宣傳手法，認為這太過裸露。

28歲店經理說明，其實2名模特兒只在水中待了5分鐘就出來，讓店裡可以錄製影片、發布照片來打廣告，主要想宣傳的是一條30歲、價值超過100萬泰銖的亞洲龍魚。已知店家在收到多則投訴後，有把相關貼文從臉書撤下。