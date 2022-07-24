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譚德塞「自行決定」宣布：猴痘列國際公衛緊急事件！　創史上首例

▲▼世衛組織秘書長譚德塞。（圖／路透社）

▲WHO秘書長譚德塞在專家意見分歧情況下，宣布猴痘為全球公共衛生緊急事件。（圖／路透社）

文／中央社日內瓦23日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件，這也是世衛負責人首次在專家委員會意見分歧的狀況下，自行決定發布最高層級公衛警報。

美聯社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦再次根據國際衛生條例（IHR）召開緊急委員會議。儘管委員會專家缺乏一致性共識，他仍在會後宣布猴痘疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。這是史上首次有聯合國衛生機構負責人在缺乏專家委員會建議的情況下，單方面做出這樣的決定。

「財星雜誌」（Fortune）則報導，譚德塞在會後記者會上表示：「猴痘正迅速蔓延到世界各地，我們對其傳播方式知之甚少，疫情也符合國際衛生規範標準。基於以上理由，我決定宣布全球猴痘疫情構成國際關注公共衛生緊急事件。」

據報導，專家委員會中共有9名成員投票贊成將猴痘疫情列為PHEIC，另有6人表態反對。

譚德塞還說：「雖然我宣布了國際關注公衛緊急事件，但目前這波疫情仍集中在男男性行為者中，特別是有多名性伴侶的人。」

這是世衛第7度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，先前6次分別為2009年的H1N1新型流感、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國的伊波拉病毒、2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

上月23日，世衛專家委員會也曾召開會議，以決定是否針對猴痘疫情發布WHO最高層級警戒。會後譚德塞指出，「當前疫情尚未構成國際關注公共衛生緊急事件…但召開委員會會議本身就反映出對猴痘在國際擴散的日增憂慮。」

在6月的專家委員會會議中，僅有3票贊成針對猴痘疫情宣布PHEIC，反對票則有11票。

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