綠營自爆院長官邸辦林佳龍「選情便當會」　議員轟：連演都不演





▲新北市長參選人林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍競總發言人李坤城表示，行政院長蘇貞昌今明兩天分3梯和林佳龍及議員參選人，在行政院長官邸舉辦便當會。對此，新北市議員葉元之今（25）日指出，蘇貞昌把納稅人供養的行政院長官邸，竟變成林佳龍行政院競選聯絡處，嚴重違反行政中立，且「連演都不演了」。

葉元之表示，行政院長官邸位於台北市金華街，又稱金華官邸，馬政府時代閒置未使用，2018年民進黨政府花了上千萬整修，讓時任閣揆賴情德進住，當時行政院發言人徐國勇還說，「金華官邸之修繕，係為建立國家之長期制度，不是為賴清德院長個人，更有助於節約公帑」。

葉元之指出，結果果然不是為了賴清德個人，是為了民進黨的選情；不是為了建立國家長期制度，是為了建立民進黨的長期執政權，目前「官邸」的主人是蘇貞昌，若是要在官邸舉辦「選情便當會」，動用的經費應該是公帑，總不可能是叫民進黨新北市各參選人自己帶便當吧，用人民納稅錢為黨同志助選合理嗎？沒有違反行政中立？

葉元之指出，更諷刺的是蘇貞昌因為不願大力幫林佳龍，拒絕接任林佳龍的競選總部主委，用的理由就是怕違反「行政中立」。結果蘇現在為了做做樣子挺林佳龍，把國家公器用來當作助選的場所，這樣有符合「行政中立」？不就打臉自己先前的說法？這證明蘇貞昌用「行政中立」拒絕接任林佳龍競總主委，根本只是藉口而已。

葉元之強調，行政院官邸淪為林佳龍競選聯絡處一事，是林佳龍陣營自爆的，這代表林佳龍陣營連演都不演，已經用行政資源用到習慣成自然，根本不怕大家知道，「他們心裡搞不好還沾沾自喜，濫用國家資源，就是綠能，你不能」。