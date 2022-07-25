　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營自爆院長官邸辦林佳龍「選情便當會」　議員轟：連演都不演

▲新北市長參選人林佳龍參拜新北板橋真武廟。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長參選人林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍競總發言人李坤城表示，行政院長蘇貞昌今明兩天分3梯和林佳龍及議員參選人，在行政院長官邸舉辦便當會。對此，新北市議員葉元之今（25）日指出，蘇貞昌把納稅人供養的行政院長官邸，竟變成林佳龍行政院競選聯絡處，嚴重違反行政中立，且「連演都不演了」。

葉元之表示，行政院長官邸位於台北市金華街，又稱金華官邸，馬政府時代閒置未使用，2018年民進黨政府花了上千萬整修，讓時任閣揆賴情德進住，當時行政院發言人徐國勇還說，「金華官邸之修繕，係為建立國家之長期制度，不是為賴清德院長個人，更有助於節約公帑」。

葉元之指出，結果果然不是為了賴清德個人，是為了民進黨的選情；不是為了建立國家長期制度，是為了建立民進黨的長期執政權，目前「官邸」的主人是蘇貞昌，若是要在官邸舉辦「選情便當會」，動用的經費應該是公帑，總不可能是叫民進黨新北市各參選人自己帶便當吧，用人民納稅錢為黨同志助選合理嗎？沒有違反行政中立？

葉元之指出，更諷刺的是蘇貞昌因為不願大力幫林佳龍，拒絕接任林佳龍的競選總部主委，用的理由就是怕違反「行政中立」。結果蘇現在為了做做樣子挺林佳龍，把國家公器用來當作助選的場所，這樣有符合「行政中立」？不就打臉自己先前的說法？這證明蘇貞昌用「行政中立」拒絕接任林佳龍競總主委，根本只是藉口而已。

葉元之強調，行政院官邸淪為林佳龍競選聯絡處一事，是林佳龍陣營自爆的，這代表林佳龍陣營連演都不演，已經用行政資源用到習慣成自然，根本不怕大家知道，「他們心裡搞不好還沾沾自喜，濫用國家資源，就是綠能，你不能」。

 

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
鬼月來了！陰帝普渡三公警告：「6姓氏」注意抓交替　13禁忌曝
加薪了！台塑集團調薪4.5% 　每位員工月薪達近5.8萬
LIVE／滷味攤老闆遭狙殺斃命　BMW男疑見一場景埋殺機
快訊／大腸桿菌超標！「龜記」、「波囍」遭開罰
快訊／枋寮殯儀館旁重大車禍！廂型車砂石車相撞慘狀曝　2人命危
女董住內湖上億豪宅　建商「少做一事」害她罹病
立院國父遺像被水杯砸破　修復要花115萬
慎入！高雄千萬透天厝淪鼠窩　鄰居半年圍捕148隻抓狂
快訊／車子尋獲！　BMW男3槍爆頭滷味攤老闆逃逸
快訊／馬斯克被爆睡好友妻下跪　本尊回應了！
ET民調／陳其邁支持度55.6%！　領先柯志恩達29%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃明昭上任25天重大刑案連環爆　立委轟：根本鎮不住黑道

李坤城：選舉主軸不能只打垃圾山　侯友宜讓市民看不到願景

民調57%碾壓林佳龍　侯友宜：四年前承諾兌現的一年

新竹棒球場瑕疵連環爆！　市府提「重點5大缺失」改善計畫

蘇貞昌曝「防疫政策再放寬」2要素　評估疫情趨勢、國際經貿影響

新竹棒球場被罵爆　他：林智堅會害死一人

新竹棒球場變爛尾樓？國民黨3戰將赴監院檢舉　要求陳菊調查林智堅

林智堅律師要求「蘇宏達退出論文審定」：未審先判、政治立場偏頗

新竹棒球場淪箭靶！代理市長召開記者會　成立「改善小組」滅火

立院證實修復國父遺像要花115萬　民進黨團建議不要修直接收起來

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

黃明昭上任25天重大刑案連環爆　立委轟：根本鎮不住黑道

李坤城：選舉主軸不能只打垃圾山　侯友宜讓市民看不到願景

民調57%碾壓林佳龍　侯友宜：四年前承諾兌現的一年

新竹棒球場瑕疵連環爆！　市府提「重點5大缺失」改善計畫

蘇貞昌曝「防疫政策再放寬」2要素　評估疫情趨勢、國際經貿影響

新竹棒球場被罵爆　他：林智堅會害死一人

新竹棒球場變爛尾樓？國民黨3戰將赴監院檢舉　要求陳菊調查林智堅

林智堅律師要求「蘇宏達退出論文審定」：未審先判、政治立場偏頗

新竹棒球場淪箭靶！代理市長召開記者會　成立「改善小組」滅火

立院證實修復國父遺像要花115萬　民進黨團建議不要修直接收起來

黃明昭上任25天重大刑案連環爆　立委轟：根本鎮不住黑道

土城4隻「大眼巨獸」闖入民宅悠閒吃草　住戶驚呆以為是迷你馬

李坤城：選舉主軸不能只打垃圾山　侯友宜讓市民看不到願景

悍將「全面攻戰」主題日八月中登場 「衝鋒迷彩」球衣亮相

呂秋遠／林志穎遇救命恩人逃死劫　救人先把法律放一邊

民調57%碾壓林佳龍　侯友宜：四年前承諾兌現的一年

最複雜村名！北京「爨底下村」第1個字怎麼唸...就難倒眾人

包．開箱／Roger Vivier新圓弧扣超優雅！　秋冬緞面水鑽包必入

台南善化東關頂街聯合里活動中心動土　黃偉哲：未來是非常好的休閒空間

新竹棒球場瑕疵連環爆！　市府提「重點5大缺失」改善計畫

政治熱門新聞

7縣市13:30萬安演習　拒配合可罰15萬

廁所門裝反誰建議？網稱王浩宇甩鍋味全龍　本人告了：跟檢察官說明吧

藍營批林智堅記者會提油救火　律師秀一「鐵證」：別再跳針了！

搭小黃遇到萬安演習車資怎麼算？　5大QA一次看

民調再回溫！蔡英文滿意度56.2%　他傻眼：匪夷所思

花了12億的新竹棒球場被罵翻　王浩宇：很多事是味全龍建議的

有人喊「換掉林智堅」　王浩宇再挺：平常有那麼多人關心棒球？

新竹棒球場問題多　王浩宇：跟新推出iPhone一樣

民進黨內有人要挑戰林智堅？　前綠委揭內幕

新竹棒球場廠商豆腐、5人活埋恐怖歷史起底

12億新竹球場改善還要加碼？　他曝一關鍵：這款項還沒付

ET民調／陳其邁支持度55.6%、施政滿意65.6%　領先柯志恩達29%

民眾黨競選曲深夜急下架　四叉貓爆原因：連尊重二字都不懂

修國父遺像要花百萬　綠委建議直接收起來

更多熱門

相關新聞

ET民調／陳其邁支持度55.6%、施政滿意65.6%　領先柯志恩達29%

ET民調／陳其邁支持度55.6%、施政滿意65.6%　領先柯志恩達29%

面對年底九合一選戰，國民黨徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，迎戰尋求連任的民進黨籍高雄市長陳其邁。對此，《ETtoday民調雲》7月21至22日，針對20歲以上高雄市民進行民調，根據最新結果顯示，陳其邁獲55.6%支持、柯志恩26.6%，兩人差距達29.0%。

柯志恩選戰策略曝光　透露選前與韓國瑜通話

柯志恩選戰策略曝光　透露選前與韓國瑜通話

民進黨內有人要挑戰林智堅？　前綠委揭內幕

民進黨內有人要挑戰林智堅？　前綠委揭內幕

陳時中吹響「陸戰」號角連跑26場見面會

陳時中吹響「陸戰」號角連跑26場見面會

新北市長民調　侯友宜57%領先林佳龍

新北市長民調　侯友宜57%領先林佳龍

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市長侯友宜林佳龍蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

李沛旭曬辣妻薄紗睡衣照　鬆口相識過程：我沒搭訕過

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

林志穎老婆首發文！　坦言「看不實消息很難過」

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

約人妻慶生　小王當蛋糕要吹蠟燭

林志穎「臉腫到認不出」！大哥驚嚇奔醫院

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

重回林志穎自撞路段　他開自駛「清晰畫面曝光！」

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面