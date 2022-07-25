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柯志恩高雄選戰策略曝光　透露選前與韓國瑜通話

▲柯志恩接受周玉蔻專訪。（圖／翻攝自寶島聯播網）

▲柯志恩接受周玉蔻專訪。（圖／翻攝自寶島聯播網）

記者羅婉庭／台北報導

九合一大選將於11月26日舉行，針對高雄市長選戰策略，國民黨參選人柯志恩今（25）日表示，她的策略是南北串聯打空戰，衝高聲量及在地知名度，搭配高雄各選區議員開拓陸戰能量，幫高雄藍營守住議會過半席次。

柯志恩於選戰初期發言一度被認為切割前市長韓國瑜，柯志恩表示，她當時可能沒表達完整，但她與韓國瑜彼此間是好朋友，沒有疙瘩，但這場是柯志恩的選戰，必須趕快讓高雄先認識她。柯指出，愛情摩天輪一事她有向韓團隊、前副市長葉匡時等人說明，她參選前也曾和韓國瑜通電話，韓給予她不少鼓勵，兩人是好朋友，韓國瑜也不會介意她談起愛情摩天輪等話題。

柯志恩表示，她2020年在新北市板橋區域立委選戰失利，有人質疑她「有資格選高雄市長嗎？」她說，自己也曾遭遇許多挫敗，不是外界認定的「人生勝利組」，既然下定決心就是往前衝，沒有懸念、不會後悔。柯志恩表示，自己不是靠爸族，只是很幸運，但父母在3年內過世，對她來說非常遺憾，如果要說人生勝利，寧可更父母相處更久。

面對民進黨在高雄的執政優勢，柯志恩說，今年底立法院前院長王金平以大家長之姿為她操盤陸戰，韓團隊葉匡時等人協助她擬定政策等，策略是南北串聯打空戰拚聲量，搭配高雄各選區議員開拓陸戰能量，要幫高雄藍營守住議會過半席次。

外界認為勝選機會微乎其微，柯志恩對此直言，現在7月底要評估很困難，但她不會用增加對陳其邁的仇恨值來打選戰，而是希望透過這場選戰把彼此理念講出來，選後也無論如何都留在高雄，不會去選左楠區立委，留下來不一定要做政治的事情。

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