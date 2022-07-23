女信眾被要求禮讓　他批鄭文燦、陳時中一個樣：以黨為先

▲桃園市長鄭文燦陪同民進黨苗栗縣長參選人徐定禎22日參拜白沙屯拱天宮媽祖時，遭民眾怒嗆，「有你們這種政客真的丟臉」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

桃園市長鄭文燦22日陪同民進黨苗栗縣長參選人徐定禎前往白沙屯拱天宮參拜，跪在案桌前的婦人被廟方請起因而怒罵「有你們這種政客，真的丟臉」。國民黨桃園市議員參選人凌濤透過臉書發文批評，民進黨台北市長參選人陳時中對萬華抗議民眾無動於衷，鄭文燦則是眼睜睜看信眾被驅趕，簡直是「北時中、桃文燦，一個樣」。

徐定禎22日在鄭文燦、民進黨副秘書林飛帆、立委沈發惠等人陪同下，一起前往白沙屯拱天宮參拜媽祖，同時宣告「苗栗隊」正式成軍。一夥人準備在正殿前排排站上香時，恰好有一名婦人已跪在案桌前進行跪拜，虔誠祈禱，廟方人員見狀上前請婦人禮讓。

該名婦人疑因不滿被廟方打擾，怒拆下頸圈指著喉嚨表示，「我手術，我來還願不行喔！」總幹事陳春發見狀也頻頻對婦人表示歉意，「不好意思，1分鐘、1分鐘就好」，婦人對著廟方人員怒吼，「有你們這種政客，真的丟臉，佔著一個廟，別人都不能拜」。

凌濤說，鄭文燦赴苗栗參拜，竟眼睜睜看著為手術還願跪在神明前參拜的婦女被驅趕，桌上物品也硬被收走，即便該女說「有你們這種政客，真的丟臉」，鄭文燦依然面無表情，毫無動作。

凌濤批評，鄭文燦有時間到苗栗參拜，還要大顯官威干擾其他信眾；陳時中日前在萬華訪問遇到抗議民眾，可說是「北時中、桃文燦，一個樣，對民眾情緒沒有感覺」，手上秀「以民為先」，實際上「以民進黨為先」。