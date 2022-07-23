憂像韓國瑜落跑選總統　林佳龍：侯友宜可追逐「下一個角色」

▲侯友宜日前在臉書放上「改變的勇氣」。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者呂晏慈／新北報導

新北市長選戰開跑，新北市長侯友宜日前在臉書貼出「改變的勇氣」引發熱議。民進黨市長參選人林佳龍日前接受電視節目專訪表示，其實最需要改變的是領導者，外界疑惑侯友宜是否會跟高雄市前市長韓國瑜一樣，選完市長後又跑去選總統，「他（指侯友宜）也許去追逐下一個角色，可以服務更多的人，可是新北其實是要換人做做看。」

林佳龍日前接受電視節目「新聞觀測站」專訪，節目畫面今天下午釋出，主持人胡婉玲關注，過去3屆選舉民進黨在市長從未勝選，最高只拿到48%左右的選票，相對侯友宜2018年選舉時拿下逾57%選票，就連國民黨主席朱立倫2014年尋求連任時，也拿到過半選票，顯示民進黨面對「輸多贏少」的局面。

對此，林佳龍直言，民進黨是有勝的機會，一方面國民黨在新北執政17年，侯友宜擔任新北市副市長及市長就有12年，「這就是一個改變的氣氛出現」，他看到侯友宜提出「改變的勇氣」的訴求，這一般是挑戰者用，「他（指侯友宜）如果可以改變，早就改變新北市了嘛！」他說，12年這麼長，從小孩出生，都已經要唸國中了，如果再加上4年（指侯友宜連任），小孩就要唸大學了。

林佳龍表示，當年自己挑戰台中市前市長胡志強，就是因為胡已經做了13年，讓大家覺得「夠了」，所以侯友宜也會讓外界覺得「問號」，這會成為侯友宜的致命傷：他是否會在宣布爭取連任後，也宣布他「不選總統」？還是侯友宜會跟韓國瑜一樣，選了市長後又跑去選總統？

林佳龍還說，執政久了就會有包袱，人的能力、精神、精華都有限，想要改變一座城市最多做到8年，可以做的、能力大概都展現了，如果做不到的代表能力可能就有個極限，所以他作為挑戰者提出「新北大翻新」，讓新北超越台北，就是要喚醒新北人的認同和光榮感。

此外，林佳龍談及，當侯友宜在講「改變的勇氣」，其實最需要改變的是領導者，因為他的能耐已經用盡了，「他也許去追逐下一個角色，可以服務更多的人，可是新北其實是要換人做做看」，因為城市的進步是一場接力賽，不可能由一個人跑每一棒，必須在任內用最快的速度啟動，之後交給下一棒，城市才會獲得勝利。

對於林佳龍提出「改變的勇氣」相關評論，新北市政府發言人張愛晶回應，「改變的勇氣」不是口號，而是一支關於五股夏綠地誕生過程的紀錄片，林佳龍把「改變的勇氣」綁上選舉語言，可見他內心有多焦慮，因為不了解新北，只好靠出一張嘴速成。

▲林佳龍數度回應「改變的勇氣」，直言需要改變的是領導者。（圖／記者宋良義攝）