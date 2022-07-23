唯一受邀參加！謝國樑赴美與各州黨鞭進行交流座談

▲基隆市長參選人謝國樑赴美，與執行長Steve Lakis及加州主辦方Bob Hertsberg 正式會談交流。（圖／謝國樑提供，下同）

政治中心／綜合報導

基隆市長參選人謝國樑日前出發赴美進行為期一週的國際交流與訪問，在美國時間的22日，便受邀出席美國立法領袖基金會（SLLF）的年度大會。謝國樑表示，若擔任基隆市長，希望能夠邀請美國各州的黨鞭成員來到基隆進行交流，期盼能藉由更多的國際交流與合作，增進基隆的城市價值，提升基隆的國際能見度。

謝國樑提到，自己非常榮幸成為本次大會「唯一受邀」的國外友人，此次美國行主要是受到美國立法領袖基金會（State Legislative Leaders Foundation 簡稱SLLF）執行長Stephen G Lakis的邀請，前往參加他們的年度大會。這次作為東道主的是加州的眾院前議長，也是國樑的好友，目前為加州參院的黨鞭Bob Hertsberg，而美國立法領袖基金會就類似臺灣的全國縣市議長副議長聯誼會，也就是美國各州的參眾兩院之黨鞭所組成的聯誼會。

謝國樑強調，從2014年以立法委員身份獲頒艾森豪獎金時，就跟他們維持友誼至今，這一次，SLLF基金會於洛杉磯舉行年度大會，自己除了以台灣前立法院多數黨黨鞭的身分參與之外，也希望能藉此替基隆爭取更多和與美國各州之間的交流的機會。

▲基隆市長參選人謝國樑赴美進行為期一週的國際交流與訪問。

謝國樑也說，在今天的會談中，除了與執行長Steve Lakis及加州主辦方Bob Hertsberg 正式會談交流之外，並於稍早SLLF基金會的早餐聯誼中，和同桌的包括印第安那州Turner前議長及羅德島州參院黨鞭McCaffrey 進行交流，他們也分享過去曾到台灣來的經歷和感受，SLLF基金會也邀請哥倫比亞大學（Columbia University ）的Samuels教授來授課，不管是針對多數黨黨鞭、立法機關幕僚長的對應課程，還是全體分享討論，大家交流的內容非常廣泛且實際，甚至還有和美國前總統歐巴馬共事過的伊利諾州參議員Sen. Lightford參與發言，這些內容不僅專業務實，且在共同學習的環境下能夠與成員們激盪出更多火花。

謝國樑認為，台灣也可以參考這樣的模式，除了定期聚會聯誼，更可以透過現有組織來舉辦課程和研討會議，讓我們與美國各州議會黨鞭不僅維繫交流，讓問政環境與專業新知都能夠持續進步。謝國樑最後更表示，若擔任基隆市長，希望能夠邀請美國各州的黨鞭成員來到基隆進行交流，相信對我們的市府和議會都將很有助益，讓我們一起努力，一起讓基隆更好、更進步。