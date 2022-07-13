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謝國樑做孩子後盾！增設兒童專科門診改善基隆醫療品質

▲▼謝國樑,基隆市長,醫療,兒童專科門診,政見。（圖／取自謝國樑臉書）

▲為減少基隆家長遠赴雙北看診歷經舟車勞頓，基隆市長候選人謝國樑提出基隆重點醫院增設兒童專科門診。（圖／翻攝自謝國樑臉書）

地方中心／綜合報導

根據2021年遠見雜誌《縣市總體競爭力調查》中，基隆的醫療衛生倒數第一，基隆市長候選人謝國樑因此在市政辯論上特別針對社福醫療提出「基隆重點醫院增設兒童專科門診」，規劃將邀請台大兒童醫院層級之專科醫生加入基隆市門診行列，即在原本兒科的基礎上引進更細緻的分工科別，提供更專業化的醫療服務，早期發現早期治療，一同守護基隆孩童健康。

近日本土疫情雖逐漸趨緩，但每日仍有破萬人確診，累計超過7700位國人喪命，基隆為全國染疫率最高的縣市，今年5月基隆2歲男童錯過黃金搶救時間導致最終不幸身亡的事件，更讓基隆的醫療量能與品質不足的問題浮上檯面。謝國樑不只是基隆市長候選人，更同樣為人父親，也經常帶著孩子進行不同程度的診斷及醫療，他認為雖然基隆小兒科診所為基隆孩子第一線最重要的照顧者，但當孩子們罹患特殊疾病以致一般小兒科無法診斷及治療時，基隆需要更進一步的兒童專科門診；例如兒童感染科、兒童心臟外科、血液腫瘤科、基因醫學科等及其他重要的兒童專業科別，好讓需要的家長不必奔波雙北來完成這些專業科目的診斷。

謝國樑表示自己身為家長，因擔心孩子健康有疑慮，在帶孩子去看診時心情原本就陰晴不定，若又碰上舟車勞頓，真的會增加很多很多的失落感，有時候甚至感覺快要撐不下去，這也是許多家長都有過的感受，因此他主張推動基隆重點醫院設立兒童門診專科，採取「每週定期設置門診」的方式，邀請雙北著名的兒童醫學專家每週固定來為基隆的孩子看診、判別，讓孩子們在後續治療中能夠得到更專業的幫助，也能讓孩子家長多一份的安慰和力量。

為了讓一代接一代更進步、讓基隆變得更好，謝國樑以提升基隆兒童的看診與醫療品質為未來擔任基隆市長的目標及責任，讓基隆的父母不必因為孩童醫療問題舟車勞頓，當基隆醫療改變邁開第一步，才能有效改善並提升基隆的醫療品質。

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