職棒夢遭「攔路牙叉」打碎！21歲騎士超孝順　為媽放棄交換生資格

記者莊智勝／桃園報導

桃園市桃園區萬壽路二段6月28日上午發生一起死亡車禍，年僅21歲的男大生簡志霖才剛紅燈起步19秒，即遭一輛堆高機牙叉斷頸慘死。死者姊姊簡小姐悲痛地說，弟弟生前十分孝順，是很優秀的孩子，好不容易才拿到上海交通大學交換學生的資格，但因擔心媽媽經濟壓力太大選擇放棄，暑假一開始就到銀行投履歷，當天是被通知去面試，沒想到卻會在途中遭遇死劫。

▲簡志霖生前熱愛棒球，日前還拿下上海交通大學交換學生資格。（圖／家屬提供）

簡小姐說，弟弟從小就獨立乖巧、成績優異，是個非常優秀的孩子；媽媽在市場工作扛起家計，孝順的弟弟不捨媽媽辛勞，假日的時候都會主動到市場幫忙，分擔媽媽的工作。

簡小姐表示，弟弟生前熱愛棒球，就讀陽明高中時就加入棒球隊，未來的夢想更是前進職棒，以前每一場比賽，家人都會到場觀看、替弟弟加油；高中畢業後，弟弟就讀銘傳大學經濟與金融學系，大一時專注課業，直到大二才加入銘傳棒球隊；愛打棒球的弟弟也沒有因為運動而荒廢學業，大二時成績相當優異，不僅系排名第一，還拿下了上海交通大學交換學生的資格，原本預計8月就要啟程，但最後孝順的他不願媽媽負擔太重，毅然決然選擇放棄，並在今年暑假一開始就積極投遞履歷找工作，車禍的當天，弟弟騎車外出是要到銀行面試，沒想到會遭「攔路牙叉」奪命。

▲簡志霖未來的夢想是前進職棒，但年輕的生命卻因一場意外戛然而止。（圖／家屬提供）

「媽媽到現在還是沒辦法接受！」事發至今已經將近1個月，但簡小姐說，弟弟的走對媽媽打擊太大，到現在還是沒辦法接受喪子的事實，只要一提到弟弟，媽媽就是以淚洗面，「我們寧願不要和解金，也要肇事者從重判刑，不要只是判一般的過失致死，最重刑期只有5年以下，而且和解還能易科罰金。我們拒絕和解，這麼輕的結果我們沒辦法接受。」

簡小姐痛斥，對方明明知道堆高機不能在道路上行駛，且牙叉也要降至最低，「出了這種錯誤，根本就是知法犯法，我希望法官能夠重判，讓他(肇事者)入獄服刑，體會跟家人分別的滋味；或許他幾年以後刑滿出獄，還能再跟家人團圓，但是我的弟弟已經沒有機會了，永遠不可能再回來了！」

▼行車紀錄器畫面拍下，當時堆高機牙叉高舉半空。（圖／家屬提供）

▼簡志霖遭牙叉斷頸，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）