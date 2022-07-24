林志穎撞壞號誌桿！桃園市府要求償　造價曝光

記者陳俊宏／綜合報導

藝人林志穎駕駛特斯拉自撞，撞壞造價10多萬元的號誌桿。對此，桃園市政府交通局將對林求償修復費用。

回顧整起事件，車禍發生時間為22日上午10時50分，當時林志穎開車載著他的6歲兒子，從桃園市蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，途中因不明原因撞上中正橋分隔島上的號誌桿，造成號誌桿當場斷裂。

▼林志穎撞壞造價10多萬元的號誌桿。（圖／翻攝自爆廢公社、林志穎IG）



▼原本號誌桿的模樣。（圖／翻攝Google Maps）



而林志穎所駕駛市價約400萬元的特斯拉Model X，也瞬間起火燃燒，他被救出後，頭部受傷，一度無法說話，現在仍住院治療中；而坐在副駕駛座的兒子，則是臉部輕微擦傷。

桃園市交通局指出，由於號誌桿被撞斷，重新安裝至少需要7到14天的時間，因此在號誌桿仍無法安裝回去的期間，先緊急在事發地點、也就是快慢車道分隔島上，再加裝7根防撞桿，延伸防撞桿的排列長度，以區隔汽、機車車道，避免相關人員走錯車道而釀成事故。而一排原本有7根防撞桿，現一排共有14根防撞桿。

據了解，遭撞壞的號誌桿造價約10多萬元，桃園市交通局將向林志穎求償費用。《自由時報》報導，交通局長劉慶豐表示，民眾開車若撞壞交通號誌或路樹，都會向車主求償。

▲▼桃市府交通局加裝防撞桿，以避免意外再度發生。（圖／記者沈繼昌攝）

