KTV下雪了？派對咖屁孩不爽未成年歌友遭通報　竟噴滅火器砸店毆警

記者游宗樺／新北報導

新北市汐止區24日清晨5時許，中興路上的好樂迪爆發砸店、噴滅火器的事件。因犯嫌一行人不滿帶來歡唱的未成年少年遭店家查獲，被店家通報後帶至警局，4人竟把怒氣發洩在店家上，不但將送餐車、硬體設備砸毀，甚至在走廊亂噴滅火器，弄得整間店烏煙瘴氣。警方獲報出動快打部隊到場，一行人竟還囂張嗆警、毆警，最後全數被上銬帶回，全案將依毀損、還害公務罪嫌移送。

▲屁孩不爽未成年歌友遭店家通報，竟囂張砸店噴滅火器還毆警。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，事發時曾男（22歲）、鄭男（21歲）、吳姓少年（17歲）及侯姓少年（17歲）等4人與朋友到好樂迪歡唱，卻因同行的李姓少年年僅17歲，遭店家通報深夜容留，被轄區警方帶回並通知監護人。店家依法通報的舉動卻惹怒他們，酒醉之下膽子更大，直接在店內瘋狂亂砸，將店內物品砸毀外，還拿滅火器到處亂噴。

▲店內走廊佈滿滅火器白粉，警方到場將犯嫌壓制上銬帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

店家眼見對方太過囂張趕緊報警，轄區出動18名快打警力到場，迅速衝入店內制止陷入瘋狂的4人，但鄭男、曾男情緒仍高漲，頻頻口出惡言辱罵警員，鄭男甚至出手推打警方，造成黃姓警員右下顎擦傷、葉姓警員雙腳膝蓋及左手擦挫傷。警方最後動用辣椒水等強制手段，將4名犯嫌壓制逮捕。

警方將犯嫌帶回後，吳姓、侯姓少年坦承破壞店內物品，店家損失金額有待評估，好樂迪已向他們提起毀損告訴，全案另依少年事件處理法偵辦；鄭男、曾男則分別因攻擊及辱罵警員，被依妨害公務罪嫌送辦。

▲警方快打部隊到場，將囂張的4名犯嫌帶回。（圖／記者游宗樺攝）