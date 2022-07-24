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科學園區酒駕撞死人！保全修水管遭撞　三重男肇事後竟先回頭停車

▲▼吳男酒後開車撞死三重台北科技城園區保全。（圖／記者游宗樺攝）

▲吳男酒後開車從地下室開出，撞死園區保全。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區24日凌晨0時許，光復路一段上的「台北科技城園區」發生酒駕死亡車禍。一名40歲的吳姓男子從地下停車場開車出來，卻撞上園區的蔡姓保全（約50歲）。吳男發現撞到人後，不但未下車查看，反而將車開回停車場，再走路回現場報警求助，警消到場時，蔡男已失去呼吸心跳，送醫急救後仍傷重不治。警方經酒測，發現吳男酒測值高達0.58mg/l，全案將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。

據了解，吳男事發時開著黑色廂型車 ，從地下停車場開出，卻在轉彎處撞上在園區道路中為水管貼膠帶止漏的蔡男，蔡男當場重傷倒地。吳男發現闖禍後，趕緊將車開回地下室停好，再徒步走回現場查看，發現蔡男已無意識立即報警。

▲▼吳男酒後開車撞死三重台北科技城園區保全。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼吳男酒後開車撞死三重台北科技城園區保全。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼吳男酒後開車撞死三重台北科技城園區保全。（圖／記者游宗樺攝）

▲地面留下吳男修補水管所用的膠帶、剪刀，警方在現場採證。（圖／記者游宗樺攝）

警消到場，發現蔡男身受重傷，已失去生命跡象，立即將他送往台北醫院急救。警方對吳男酒測，其酒測值為0.58mg/l，儘管事發地點位於園區內，並不屬於道路範圍，但依據《刑法》第185條之3條文，酒駕的構成要件中，並未明定酒駕行爲地點，換句話說，《刑法》的酒駕管轄範圍不限於《道路交通管理處罰條例》的「道路」中，因此警方仍依公共危險、過失致死罪嫌將吳男送辦。

▲▼吳男酒後開車撞死保全。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼吳男酒後開車撞死保全。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼吳男酒後開車撞死保全。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲吳男肇事後，將車開回地下室。（圖／記者游宗樺翻攝）

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