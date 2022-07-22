　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌接見烏克蘭學生：台灣隔壁也很野蠻　老想用武力對付別國

記者林彥臣／綜合報導

行政院長蘇貞昌22日在行政院接見烏克蘭學生，不僅用充滿台味的「台版LV」茄芷袋裝伴手禮，在致詞時還表示，台灣現在也遇到隔壁那個很強大的很野蠻的，老是要用武力對付人家的國家，「老是派飛機、船在旁邊一直繞，還發聲明老是想要動手。」

蘇貞昌在教育部長潘文忠等人陪同下，接見在國立勤益科技大學、國立台灣科技大學、國立陽明交通大學、大同大學、東海大學、慈濟大學等6所大學求學的烏克蘭學生，及各校校長。

▲▼蘇貞昌接見烏克蘭學生時表示，台灣隔壁也很野蠻。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

▲烏克蘭學生代表東海大學付怡安（Anna Fursyk）致詞時表示，台灣人的支持，對烏克蘭人來說非常重要。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

烏克蘭學生代表東海大學付怡安（Anna Fursyk）致詞時表示，烏克蘭正經歷21世紀不該發生的事情，感謝台灣在烏克蘭困難時候伸出援手，也謝謝東海大學與其他大學提供全額獎學金協助烏克蘭學生，台灣表達反對戰爭的立場，這個支持對烏克蘭非常重要，畢竟戰爭在21世紀沒有立足之地。

蘇貞昌表示，烏克蘭是偉大國家，離台灣8000公里遠，但與台灣一樣認同和平、自由、人權，實際上可說是零距離，兩國皆是愛好和平自由的國家，但很不幸鄰國都是很大、很強權，企圖侵略的國家，烏克蘭正遭俄羅斯侵略，中國也不斷派飛機、軍艦擾台，並常常聲明要動手。

▲▼蘇貞昌接見烏克蘭學生時表示，台灣隔壁也很野蠻。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

▲蘇貞昌致贈的台灣伴手禮，都裝在最有台灣味的茄芷袋裡面。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

蘇貞昌說，俄烏戰爭讓台灣人認知到要互相關心、彼此幫助，而烏克蘭堅定不移對抗俄羅斯，讓世界欽佩也讓台灣敬佩，台灣願意以最大的力量，支持烏克蘭。

蘇貞昌特別感謝各校校長、師長幫忙與照顧學生，讓遠道而來的烏克蘭學生獲得最大的溫暖。

蘇貞昌最後致贈茄芷袋大禮包給烏克蘭學生，內含芒果乾、鳳梨酥、太陽餅、金萱茶包、啤酒杯、窗花紙膠帶、珍珠奶茶徽章，以及1人1台iPad。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

ET快訊
正妹YouTuber宣布懷孕！男網集體失戀：沒機會了
「大暑」大凶之日來了！命理師點名「4生肖」財運旺翻
是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程：不能眼睜睜看人燒死
昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌接見烏克蘭學生：台灣隔壁也很野蠻　老想用武力對付別國

快訊／傳蓬佩奧月再訪台　外交部最新說明

連跑關聖帝君行程　林智堅：論文風波國民黨忽略現實令人遺憾

張善政虎頭山健走藍營參選人歸隊　邱奕勝：從開始就表明支持

日防衛白皮書台灣內容倍增　外交部：共促台海安定

坤輿黑衣人夜襲畫面曝光　民進黨立委怒：警對預謀暴力放水

觀光業怨「不敢把旅客送出國」　國民黨喊話：快恢復「旅平險」

拚新北先找老長官！林佳龍低調請益蘇貞昌　蘇系將扛新北輔選大任

王浩宇自曝有人勸進「別讓給張博洋」　思考一關鍵：他還是很有機會

他教蔣萬安6字勝選秘訣　「陳時中聲勢上漲只是綠營歸隊」

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

林志穎自撞影片曝　特斯拉迴轉後撞指示桿

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

裝甲兵回南投老家拔管　伯父嘆滿天星星0幫助

林志穎特斯拉撞擊畫面

林志穎特斯拉車頭全毀！拖吊到一半「二度起火」　警消灑水降溫

蘇貞昌接見烏克蘭學生：台灣隔壁也很野蠻　老想用武力對付別國

快訊／傳蓬佩奧月再訪台　外交部最新說明

連跑關聖帝君行程　林智堅：論文風波國民黨忽略現實令人遺憾

張善政虎頭山健走藍營參選人歸隊　邱奕勝：從開始就表明支持

日防衛白皮書台灣內容倍增　外交部：共促台海安定

坤輿黑衣人夜襲畫面曝光　民進黨立委怒：警對預謀暴力放水

觀光業怨「不敢把旅客送出國」　國民黨喊話：快恢復「旅平險」

拚新北先找老長官！林佳龍低調請益蘇貞昌　蘇系將扛新北輔選大任

王浩宇自曝有人勸進「別讓給張博洋」　思考一關鍵：他還是很有機會

他教蔣萬安6字勝選秘訣　「陳時中聲勢上漲只是綠營歸隊」

英情報局長稱「烏克蘭必須贏」　因習近平如鷹一般注視

快訊／國道1號南下15.7K處1車「撞翻冒煙」　2男送醫

小柯瑞自信空檔投籃比哥哥準　兄弟聯手？他更想擊敗咖哩

SBL年度助攻王仍「待業中」　呂宗霖盼延續籃球夢

2個相愛的人=2隻刺蝟！辨認「愛情惡魔」遠離PUA控制型戀人

向太刪文「太多太多誤解」！　向佐持續神隱挨罵：算什麼男人

老公罹罕病「這輩子無法痊癒」　Hold住姐證實復發：老天為什麼懲罰我

羅力再叩關中職百勝　郭郁政沒輸過富邦

黃蜂布里吉斯家暴遭重罪指控　美媒：監獄提供11年長約

呱吉、「乾一杯」阿強探班兼拜師　中華女足東亞盃再戰日、韓

掃地機器人變「胖橘坐騎」　喵皇天天兜風霸氣出巡！

政治熱門新聞

快訊／蓬佩奧傳9月再訪　外交部說明

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

蘇貞昌接見烏克蘭學生：台灣隔壁也很野蠻

24歲二兵殉職　徐衍璞進駐八軍團調查檢討

看完北市長選戰最新民調　沈富雄預言一狀況

他教蔣萬安6字勝選秘訣　「陳時中聲勢上漲只是綠營歸隊」

柯文哲酸「送禮縮水」王世堅反嗆沒禮貌　預告最後禮物：你好好接招

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

快訊／竹科管理局公文曝光！林智堅未向竹科申請授權

「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆

最強帶貨員出動！蔡英文熬不住酷暑　跑行程揪陳其邁買手搖飲

南山面臨淨值保衛戰　高嘉瑜曝3大荒謬

焦糖哥哥關閉「萬人挺英社團」　網：被切割了

連跑數場廟會行程　林智堅：國民黨忽略現實令人遺憾

更多熱門

相關新聞

俄烏簽署協議恢復黑海糧食出口

俄烏簽署協議恢復黑海糧食出口

烏克蘭與俄羅斯22日簽署了一項由聯合國所支持的協議，以恢復烏克蘭在黑海的穀物出口，屆時將會允許部分地區停火，以及烏克蘭船隻在接受引導的情況下通過雷區。

拚新北先找老長官！林佳龍低調請益蘇貞昌　蘇系將扛新北輔選大任

拚新北先找老長官！林佳龍低調請益蘇貞昌　蘇系將扛新北輔選大任

英男「拋棄妻女」私奔烏克蘭妹　下場曝光

英男「拋棄妻女」私奔烏克蘭妹　下場曝光

英軍情六處局長：俄軍攻勢將失去動力

英軍情六處局長：俄軍攻勢將失去動力

2歲難民女童被瘋猴暴咬　爆血搶救中

2歲難民女童被瘋猴暴咬　爆血搶救中

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

《美國好聲音》參賽者陳屍家中

大暑到就發財　命理師點名4生肖財運旺翻

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

快訊／林志穎駕特斯拉自撞！滿臉血脫困

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

《禹英禑》再釋刪減片段！這兩人真實關係曝光

快訊／陳建安、馮翊新奪WTT支線賽男雙冠軍

即／雄中生K書忘時被鎖門　翻牆墜樓最新傷勢曝

YTR看林志穎車禍覺得恐怖　自動駕駛在台很難用

林志穎自撞恩人視角！目擊大喊「夭壽」秒衝救援

林志穎自撞起火　6歲兒獲救第一句話曝

更多

最夯影音

更多
林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿
林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面