蘇貞昌接見烏克蘭學生：台灣隔壁也很野蠻　老想用武力對付別國

記者林彥臣／綜合報導

行政院長蘇貞昌22日在行政院接見烏克蘭學生，不僅用充滿台味的「台版LV」茄芷袋裝伴手禮，在致詞時還表示，台灣現在也遇到隔壁那個很強大的很野蠻的，老是要用武力對付人家的國家，「老是派飛機、船在旁邊一直繞，還發聲明老是想要動手。」

蘇貞昌在教育部長潘文忠等人陪同下，接見在國立勤益科技大學、國立台灣科技大學、國立陽明交通大學、大同大學、東海大學、慈濟大學等6所大學求學的烏克蘭學生，及各校校長。

▲烏克蘭學生代表東海大學付怡安（Anna Fursyk）致詞時表示，台灣人的支持，對烏克蘭人來說非常重要。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）



烏克蘭學生代表東海大學付怡安（Anna Fursyk）致詞時表示，烏克蘭正經歷21世紀不該發生的事情，感謝台灣在烏克蘭困難時候伸出援手，也謝謝東海大學與其他大學提供全額獎學金協助烏克蘭學生，台灣表達反對戰爭的立場，這個支持對烏克蘭非常重要，畢竟戰爭在21世紀沒有立足之地。

蘇貞昌表示，烏克蘭是偉大國家，離台灣8000公里遠，但與台灣一樣認同和平、自由、人權，實際上可說是零距離，兩國皆是愛好和平自由的國家，但很不幸鄰國都是很大、很強權，企圖侵略的國家，烏克蘭正遭俄羅斯侵略，中國也不斷派飛機、軍艦擾台，並常常聲明要動手。

▲蘇貞昌致贈的台灣伴手禮，都裝在最有台灣味的茄芷袋裡面。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）



蘇貞昌說，俄烏戰爭讓台灣人認知到要互相關心、彼此幫助，而烏克蘭堅定不移對抗俄羅斯，讓世界欽佩也讓台灣敬佩，台灣願意以最大的力量，支持烏克蘭。

蘇貞昌特別感謝各校校長、師長幫忙與照顧學生，讓遠道而來的烏克蘭學生獲得最大的溫暖。

蘇貞昌最後致贈茄芷袋大禮包給烏克蘭學生，內含芒果乾、鳳梨酥、太陽餅、金萱茶包、啤酒杯、窗花紙膠帶、珍珠奶茶徽章，以及1人1台iPad。

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