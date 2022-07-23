萬安45號演習7／27登場　屏東警召開協調會整備...籲民眾配合

▲萬安45號演習7月27日登場，潮州警召開協調會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

111年屏東縣軍民聯合防空(萬安45號)演習，將於7月27日(星期三)下午13時30分至14時舉行，這次演習採有預警方式，人、車管制，進行30分鐘警報發放、交通管制及疏散避難等實作演練，潮州警方事前也召開盛大協調會因應。

潮州警分局協調會，邀請轄內鎮公所、農會、火車站及客運轉運站、林務局、衛生單位及各金融機構、義警、民防、義交及巡守隊等協勤民力，各公務機關如消防分隊、財稅單位及國中小教育單位等共同參與。

協調會內容除加強宣導本次演習重點在防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制外，各單位需要配合之處亦分別說明；另演習地區內各公、民營工廠及公司照常營業，惟需配合關閉門窗、燈火管制，另台灣電力公司不作斷電措施，照常供電，另高速公路准下不准上，下高速公路車輛應就地疏散，請國道公路警察配合管制，俾使演習順利及完備。

分局長簡彥匡表示，鑒於烏俄戰爭造成國際情勢動盪，演習相對重要，不能置身事外，請轄內各機關單位配合辦理，演習視同作戰，27日演習依民防法第21條及25條規定，經勸導後仍不配合得處新臺幣3至15萬元罰鍰，切勿以身試法。