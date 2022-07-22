美加強對台政治軍事聯繫　秦剛：在台灣問題上模糊掏空一中政策

▲中國駐美大使秦剛。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國駐美大使館網站昨21日，中國駐美大使秦剛在美國科羅拉多州出席「阿斯本安全論壇」時談到中美關係和台海問題等話題。他指出，沒有任何一個國家期望中美之間出現新冷戰，但美國持續加強與台灣方面政治和軍事聯繫，提供更多精密武器，實質上是提升與台灣的官方聯繫，掏空和模糊一中政策。

關於中美是否進入「新冷戰」，秦剛表示，冷戰是世界歷史的悲劇，是隔閡分裂、對抗衝突的代名詞。人們擔憂冷戰歷史重演，原因在於一些人死抱冷戰思維，錯誤地視中國為前蘇聯，視中國為威脅。但中國不是前蘇聯，中共不是蘇共。

對於中美是否進入「新冷戰」？秦剛直言，（美國）視中國為威脅，是挑錯了對手。新冷戰只有輸家，沒有贏家，只會豎起新的柏林墻，把世界重新推入動蕩與分裂，其後果將是世界無法承受之重。中國不想打「新冷戰」，其他國家也不想打。

他指出，美國總統拜登也多次強調美方無意尋求對華「新冷戰」，希望美方言行一致，不搞「民主對抗威權」的意識形態對抗，不搞排他性、對抗性的地緣政治競爭，不搞「脫鉤」斷供、不搞軍備競賽等。

▲秦剛直言，「台灣問題」是中美最敏感核心問題。（圖／CFP）

談到台海敏感話題？秦剛直言，台灣問題一直是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。美方不斷歪曲和掏空一個中國政策，提升美台官方關係，不斷派高官訪台，對台軍售大量先進武器，發表「軍事防衛台灣」錯誤言論。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，同中方一道堅定反對和遏製「台獨」。

秦剛認為，美方聚焦台灣和香港的問題「損害了中國的主權和領土完整」。

「根本原因是『一中原則』遭到破壞，」秦剛指出，沒有任何一個國家期望中美之間出現新冷戰，但美國持續加強與台灣方面政治和軍事聯繫，提供更多精密武器，實質上是提升與台灣的官方聯繫，掏空和模糊一中政策。

秦剛坦言，「我們最不希望看到的就是與我們的台灣同胞發生衝突，因此我們將盡最大的誠意努力實現和平統一，我們相信這最符合兩岸人民的利益。」