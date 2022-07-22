疫情蔓延下讓人生更輕鬆　美女醫師詹融怡跟著老子斷捨離

▲讓人生更輕鬆，美女醫師詹融怡跟著老子斷捨離。（圖／詹融怡提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情下，如何讓人生更輕鬆？最近坊間流傳一個熱門話題。來自西元前500年的老子，穿越時空來到台灣，用道德經深入印証全球疫情蔓延時期，為如何「斷捨離」強大發聲！髮拉儷植髮美學暨皮膚科美女醫師詹融怡，也被中醫博士羅大倫撰述的系列《老子教你斷捨離，讓人生更輕鬆》這本書吸引，體會到越柔軟越強大的簡單生活指引。

從小就在父母老師培育下，力爭第一的詹醫師，台大醫學院畢業後，表現優異。在台大醫院皮膚科兼任主治醫師、曾在國泰擔任皮膚科主任及植髮中心主任、曾任中華民植髮醫學會理事長。獲得多項榮譽及証照，在國內外幾乎年年發表論文和演講。這樣的成績背後，是日日夜夜的精進，加上恆毅的戒定自律。

詹融怡除了研究斷捨離，並注意到另一本書：日本山下英子的《俯瞰力一斷捨離心靈實踐篇》山下英子和老子隔空發功，都是諄諄教導人們，如何在物資過剩的時代，過減法生活。她說：斷絕不需要的人事纏累，捨棄多餘的雜物，脫離欲望的執着。斷捨離從來不只是整理切割，而是去蕪存菁，讓身心自由的智慧。

詹融怡說，病人看完診，我不會給一堆藥。至於，對於自身的保養則崇尚極簡： 卸妝、洗臉、防曬，每天就這三個必要步驟。穿著嘛，正在思考。目標是三件上衣、三件外套、三件長褲、三件裙子⋯以前看到好書，會全數帶回，現在會先買一本，其他的現場翻翻就好。其實，調整較多的是與人的関係。不再盯得那麼緊，特別是對孩子，誏彼此都輕鬆些⋯

詹融怡有一把很愛的剪刀，是花藝老師送的禮物。弄花時，她喜歡用那把剪刀修枝去梗，延長花期。修剪是一種美的護養，也是美的重生⋯過程可能不舒服，結果卻挺美好。斷捨離不也是如此？！找詹融怡求助的病友很多，她非常反對用整型將自己變成另一個人，但是可以透過醫術，恢復青春尋回美麗。

詹融怡對斷捨離的更深體會：就是把時間空間和能量，留給最重要的人、最想做的事和最珍愛的物品。