「林志穎父子車禍」上微博熱搜第一　驚見底下有人酸

▲林志穎出車禍的消息，在微博熱搜第一。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

林志穎今（22）日架著一輛白色特斯拉，行經桃園市蘆竹區時，卻意外自撞分隔島起火，整個車頭陷入火海，消息一出震驚全台，也瞬間成為微博熱搜第一名。就有網友在PTT的Gossiping板上貼出排行榜畫面，還有一張評論截圖，有大陸網友在酸林志穎買特斯拉，讓人超傻眼。

這位網友除了貼出「林志穎父子車禍」登上微博熱搜第一名，還貼出幾張評論截圖，「微博的資訊也是挺快的啦！不過這起車禍，幾乎都在酸特斯拉」。其中，很多人都是針對特斯拉在批評，「不關注是誰，就關注『特斯拉』，這車事故率有點高」、「專業車手都能出車禍，是車的原因大一些吧」、「蒼天吶！這個火勢嚇到我了，kimi父子一定要平平安安。」

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還有大陸網友酸起特斯拉銷售，「我今天剛看到一個賣特斯拉的銷售，朋友圈在吹林志穎大讚特斯拉，結果今天就撞了」、「我也是，剛看完他猛吹特斯拉」、「說不定過兩天林志穎又開始讚？畢竟救了自己和兒子的命」、「沒出事之前都是粉絲」、「可能開了光」、「有這位銷售的微博嗎？」

少數人則嘲諷是林志穎的問題，「林志穎參加一檔汽車節目，圈速還不敵業餘的鐘麗緹和王祖藍」、「在圈內出了名的菜，屬於又菜又愛玩」、「他是個屁，就是個業餘愛好者」、「林志穎算個籃子車手？別侮辱車手好嗎」、「特斯拉：我這不是賽車。」各種留言連自己人都看不下去，「你以為自己很幽默？願平安啊！」