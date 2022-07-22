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美國會暴動案聽證會　聚焦川普「3小時無作為」盯電視看群眾闖入

▲▼ 聯邦眾議院特別委員會21日舉行第8場聽證會，多名證人說，前總統川普當時坐了好幾小時看電視直播群眾闖入國會。（圖／路透）

▲ 多名證人說，川普當時坐了好幾小時看電視直播群眾闖入國會。（圖／路透）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

負責調查去年美國國會遇襲案的聯邦眾議院特別委員會今天舉行第8場聽證會，多名證人說，前總統川普當時坐了好幾小時看電視直播群眾闖入國會，子女和幕僚相勸仍不為所動。

路透社報導，川普的子女和其他親近顧問當時懇請他呼籲支持者停止暴力行動，但他根本不理會。

美國眾議院去年責成「1月6日襲擊事件調查特別委員會」，調查時任總統川普的支持者攻擊國會大廈、企圖推翻川普2020年大選敗選結果一事。特別委員會今天舉行第8場聽證會，也是今夏最後一場。

特別委員會成員認為，從川普當天在集會上發表煽動性演說要支持者「死命奮戰」，到後來發布影片呼籲闖入國會大廈的支持者回家，中間187分鐘川普都未採取行動。

特別委員會的民主黨籍眾議員路里亞（Elaine Luria）說：「川普總統坐在餐桌旁，看著電視上的攻擊事件發展，當時他的最高層幕僚、最親近顧問和家人懇求他做出任何一位美國總統都該做的事。」

特別委員會播放了白宮幕僚和維安人員討論當天事件的錄影證詞片段。

根據一段影片，前白宮律師西波隆尼（Pat Cipollone）被接連追問川普當時的作為，包括是否打電話給國防部長、司法部長或國土安全部長，西波隆尼都回答「沒有」。

特別委員會成員表示，當時有許多人懇請川普採取行動，包括川普的兒女小唐納．川普（Donald Trump Jr.）和伊凡卡（Ivanka）。

特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）因近日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），透過視訊遠距參與聽證會。湯普森說，特別委員會在過去一個半月裡講述了川普竭盡所能推翻大選結果的事蹟，「他撒謊、威嚇，違背了他的誓言」。

湯普森說：「他企圖摧毀我國民主制度。他號召了一群暴民到華府。」

特別委員會的共和黨籍眾議員金辛格（Adam Kinzinger）表示，川普根本無意叫暴民解散，「暴民當時在實現川普總統的目的，因此他當然沒有出面喊停」。

川普向來否認有不當行為，而且一直在沒有證據的情況下宣稱大選舞弊導致他敗選。聽證會開始時，川普的發言人哈靈頓（Liz Harrington）在社群媒體發文說：「這些聽證會就和（現任總統）拜登一樣假、一樣不合法，他們沒有提詞機根本做不了任何事。」

特別委員會共和黨籍副主席麗茲．錢尼（Liz Cheney）表示，9月將展開下一輪聽證會。（譯者：盧映孜／核稿：曾依璇）

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