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好好說再見！抗癌5年仍無力挽回　28歲癌末女舉辦生前告別式

▲▼28歲的癌末患者陳雅君，為了不留遺憾，在醫院安寧團隊的協助下，舉辦「生前告別式」。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼28歲的癌末患者陳雅君，為了不留遺憾，在醫院安寧團隊的協助下，舉辦「生前告別式」。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「人生最大的遺憾就是後悔！我沒辦法叫癌細胞消失，但我希望可以跟我愛的人好好說再見」 ，28歲的癌末患者陳雅君，為了不留遺憾，在醫院安寧團隊的協助下，舉辦「生前告別式」，10多位的至親好友齊聚，除了分享從前時光，更透過一個個溫暖的擁抱，彼此互道珍重、再見。

▲▼28歲的癌末患者陳雅君，為了不留遺憾，在醫院安寧團隊的協助下，舉辦「生前告別式」。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
23歲就罹患腸癌的雅君，堅強、樂觀的她總是不服輸，挺過無數次的化療、電療與標靶及跨院治療，歷經了5年多的積極抗癌治療，最終仍無法阻止癌細胞的擴散，在得知藥物治療已有限且產生抗藥性的情況下，她決定要為自己辦一場生前告別式，希望在人生終點前，能夠與至親好友們相聚，一起聊從前、好好說再見。

▲▼28歲的癌末患者陳雅君，為了不留遺憾，在醫院安寧團隊的協助下，舉辦「生前告別式」。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼特別選在兩人交往周年日的當天舉行結婚登記與宴客。
 
10多位的至親好友從各地趕來，看著雅君與先生自製的影片，回憶紛紛湧上心頭，「你是我的避風港，不管未來你在哪裡，我知道你都在」、「謝謝妳總是聽我訴苦、總是在關鍵時刻給我當頭棒喝」、「說好了，你先去天堂熟悉環境，慢慢等我們相聚」。親友們依依訴說著從前的故事，有感謝、有道歉、有濃濃的愛還有最不捨的道別，雖然最後大家仍淚滿盈眶，但能夠聽見大家對她的肯定與祝福，雅君說：「這是自己收過最美好的禮物！」

▲▼28歲的癌末患者陳雅君，為了不留遺憾，在醫院安寧團隊的協助下，舉辦「生前告別式」。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
挺著虛弱的身體，貼心的雅君準備了「未來遺物」要送給參與的親友們，希望將來再看到這份禮物的同時，能夠想起曾經與她的美好。她感謝親友們能夠放下手邊工作，特地趕來。尤其感謝先生的一路陪伴與照顧，並選在兩人交往周年日的當天舉行結婚登記與宴客。她感謝門諾醫護團隊一直以來的用心與照顧，甚至幫助她完成了翱翔天際的願望，讓她在人生的最後階段，能夠搭乘輕航機在天空中俯瞰自己的家鄉，用雙眼紀錄著家鄉的每一片風景。

▲▼28歲的癌末患者陳雅君，為了不留遺憾，在醫院安寧團隊的協助下，舉辦「生前告別式」。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼親友們依依訴說著從前的故事，充滿濃濃的愛還有最不捨的道別。
 
雅君說，人生的事無法預料，每個人都會面臨不同的考驗，只要自己努力過，就沒有遺憾！她為自己奮戰多年的勇氣與堅強感到驕傲，同時也鼓勵其他病友，千萬不要輕易放棄，膽怯、會哭都是正常的，但哭過了把眼淚擦乾就好，不管如何都要抱著正向、樂觀的心向前，要相信人生中的每一個安排，都有它的意義。

▲▼28歲的癌末患者陳雅君，為了不留遺憾，在醫院安寧團隊的協助下，舉辦「生前告別式」。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
緊握先生的手，儘管他們從相識、相戀到結婚也不過是1年的時間，但先生冠倫始終不離不棄，這份愛令旁人相當感動。冠倫說，認識雅君時就知道她正在與病魔對抗，但也因為她的勇敢與樂觀深深的吸引著他，雖然病情的變化總是無法預料，但他會盡己所能陪著雅君一起完成願望清單，並將這份只屬於兩人的回憶存放在內心深處。
 
身為門諾醫院癌症中心主任同時也是安寧療護團隊的主治醫師林斈府表示，當急性醫療的介入已不符合治療的期待，反而增加病人的傷害時，安寧療護的銜接不只是緩解病人生理上的不適，對於病人和家屬的心理及靈性需求，團隊也盡力圓滿，門諾醫院推動安寧療護至今，已協助多名病友完成心願，達到生死兩無憾的圓滿結局。

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