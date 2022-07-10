高麗菜4大好處「顧胃又抗癌」！營養師揭2種人不適合吃

▲高麗菜有四大好處。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高麗菜常常出現在家戶的餐桌上，營養、美味又平價令人愛不釋手。對此，營養師夏子雯揭露，高麗菜含有4大好處，能夠抑制癌症細胞生長，但有2種人較不適用，吃的時候還是要注意。

夏子雯在臉書上分享，高麗菜營養相當豐富，每100功課熱量約23大卡，吃起來甜味十足，但只有4.8公克的碳水化合物，屬於低GI、低碳水的蔬菜，相當適合減醣飲食，適量食用也有助穩定血糖值。

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夏子雯提到，高麗菜裡富含衛生素U，維生素U是一種抗潰瘍因此，可以促進黏蛋白分泌，加速潰瘍傷口癒合、修補黏膜，因此高麗菜又有「廚房裡的胃藥」的稱呼，能夠緩解腸胃不適。

夏子雯說，每100公克的高麗菜含有1.1公克的膳食纖維，能夠促進腸胃蠕動、預防便秘，若腸胃功能不佳，可以適量食用。

▼食用高麗菜有4大好處，但2類人不適合吃。（示意圖／免費圖庫pixabay）



夏子雯指出，高麗菜還含有具強大抗氧化能力的吲哚、異硫氰酸酯、蘿蔔硫素等植化素，能有效抑制癌症細胞生長，如乳癌、大腸癌等。

不過，夏子雯也提醒，高麗菜含有異硫氰酸鹽，若異硫氰酸鹽過剁會影響甲狀腺吸收碘，導致體內甲狀腺素生成產生障礙，因此不適合甲狀腺功能低下的人攝取。

夏子雯提及，高麗菜裡的寡糖進入腸道後不容易被吸收，腸道菌利用寡糖類作為發酵材料，進而產生二氧化碳、硫化氫等氣體，因此容易脹氣，時常脹氣者想吃的話，除了適量食用以外，也可以煮熟、煮久一點再吃。

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