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家屬盼真相！機工長劉尚鈞殉職　蔡英文現身告別式頒贈褒揚令

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

海軍S-70C反潛直升機6月22日下午於高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時墜毀，37歲的機工長劉尚鈞士官長不幸殉職，今(8日)在桃園市立殯儀館桃園館景德廳舉行告別式，總統蔡英文也到場送劉尚鈞最後一程。

▲▼海軍S-70C反潛直升機墜毀，機工長劉尚鈞殉職，總統蔡英文出席告別式。（圖／記者沈繼昌攝）

▲總統蔡英文出席劉尚鈞告別式。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

海軍S-70C反潛直升機22日下午執行訓練時，疑似尾旋翼失效，導致從空中重落地，瞬間起火，當時機上4人以機工長劉尚鈞的傷勢最為嚴重，全身有95%燒燙傷，只剩下5％皮膚是完整的，且有腹網膜下腔出血，到院後立即實施清創跟抗生素治療，但23日凌晨2點多因為呼吸、心跳出現變化，院方緊急裝上葉克膜搶救。

然而，因劉尚鈞的傷勢過於嚴重，家屬不忍他繼續受苦，忍痛簽下放棄急救，希望讓他留著最後一口氣回到桃園老家，最終他在23日深夜11點01分宣告不治。海軍同袍聞訊後，在醫院門口列隊送行，目送劉尚鈞上救護車，齊聲呼喚「回家了」，劉的稚女也在家人的陪伴下，輕聲向父親說道「爸爸回家了」，讓在場眾人不禁鼻酸。檢察官初步相驗，研判劉尚鈞死因是大面積燒燙傷導致熱休克；家屬對此並無表示意見，但希望能夠查明真相、調查事故發生原因。

今(8日)劉尚鈞告別式，上午9時30分，總統蔡英文到場上香致意，並頒贈褒揚令。蔡英文致詞表示，透過頒發褒揚令感謝劉尚鈞的努力和貢獻，蔡總統稱讚，他在學校學弟妹的好榜樣，在部隊也是勤奮認真，用溫暖的態度協助同袍解決問題，是大家敬愛的大仁哥。請國防部務必全力照顧他的家人。

蔡英文說，海軍弟兄姊妹用「英雄不曾離去，僅是先行」，這段話悼念，我相信他們會繼續秉持職志，努力守衛海疆，尚鈞的精神永存於大家的心裡。蔡總統說，「現在告訴尚鈞，你的任務結束了，謝謝你，我們永遠以你為榮。」

▲▼海軍S-70C反潛直升機墜毀，機工長劉尚鈞殉職，總統蔡英文出席告別式。（圖／記者沈繼昌攝）

▼總統蔡英文頒贈褒揚令。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼S-70C機工長劉尚鈞殉職，蔡英文頒贈褒揚令。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼S-70C機工長劉尚鈞殉職，蔡英文頒贈褒揚令。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼S-70C機工長劉尚鈞殉職，蔡英文頒贈褒揚令。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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