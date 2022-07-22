中午未到「花蓮飆出36.5度」　全台紅爆！氣象局示警三地熱到發紫

▲高壓罩頂，台灣這幾天將出現極端高溫。（圖／氣象局提供）

記者李姿慧／台北報導

中午還未到，上午9時50分花蓮卓溪鄉清水林道已出現36.5度高溫，氣象局表示，周日(7/24)之前，桃園以北包括雙北、宜蘭和花蓮都有局部37度以上高溫機會。

氣象局表示，未來一周受高溫影響，周日之前桃園以北包括雙北、宜蘭、花蓮都有局部37度左右高溫機會；下周一、下周二(7/25~7/26)太平洋高壓位置調整，午後雷陣雨範圍多一點，溫度不像這幾天容易到37度和38度，但未來一周仍有高壓影響，仍有36度以上高溫機率。

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▲氣象局發布高溫燈號示警。（圖／氣象局提供）

下周二、下周三之後，菲律賓東方海面和台灣附近沒有雲，今天(7/22)到明天(7/23)持續至下周一(7/25)，高壓都在台灣附近，7/24之前大台北地區、宜蘭和花蓮溫度特別高；7/25和7/26過後，南邊開始有低壓帶發展，氣象局提醒，下周二、下周三(7/26~7/27)之後，低壓帶發展情況如何，仍要密切關注。

氣象局表示，從台灣上空1500公尺高度溫度預測來看，高壓在台灣上空，台灣的熱不容易跑開，相對會比較熱，1500米以上都有24度以上溫度，受高壓影響，熱不容易散開，偏西風影響也將熱氣帶到台灣來，周日(7/24)之前，大台北、宜蘭、花蓮縱谷，以及其他偏內陸河谷溫度容易高，台灣普遍出現36度以上高溫。

▲高壓罩頂，台灣這幾天將出現極端高溫。（圖／氣象局提供）

未來一周天氣，氣象局表示，周日之前溫度相對比較熱，氣象局發布高溫資訊甚至出現紅色燈號，特別針對雙北、花蓮、宜蘭，桃園也有37度以上高溫機會；下周沒有極端那麼熱，但仍屬高溫，下周三之後需觀察台灣附近菲律賓東方海面附近低壓帶發展情況如何。