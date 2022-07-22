燒到叫不敢！這天台北熱爆將飆破39.3度　鄭明典示警高溫來勢洶洶

▲大台北周日高溫恐飆破39.3度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

高溫來勢洶洶，氣象局局長鄭明典在臉書上PO出台灣上空1500米高度溫度預測逼近32度，讓網友哀喊到地面不就突破40度。氣象專家賈新興也在臉書上表示，這幾天大台北地區要留意連續高溫超過36度，7/24周日台北高溫有機會超過39.3度，會「燒到叫不敢」。

酷暑將至，根據氣象局資料顯示，中午還未到，今上午8時51分苗栗農改出現33.6度，排名第二的台農院關渡站上午8時55分也出現33.4度，8時52分板橋也出現33.4度，上午7時10分台北市社子也已出現33.4度。

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氣象專家賈新興在臉書粉絲團表示，7/23周六至7/26下周二是太平洋高壓主宰的天氣型態，大台北地區留意連續高溫超過36度的天氣。預估台北最高溫出現在7/24周日，高溫有機會超過39.3度，燒到叫不敢。

氣象局長鄭明典也在臉書上PO出台灣上空溫度預測，高溫逼近32度，鄭明典說，高溫來勢洶洶，這是台灣上空約1500米高度的溫度預測，這波高溫訊號很強！

▲氣象局長鄭明典PO出台灣上空1500米高溫預測逼近32度。（圖／翻攝鄭明典臉書）

7/23至7/25午後山區轉為多雲時晴的天氣，7/26至7/29午後山區有局部零星短暫雷陣雨，7/30至7/31清晨至隔天早上高屏及花東沿海地區易有局部短暫雨，午後南投及高屏山區有局部零星短暫雷陣雨。

賈新興表示，接近6成機率弱反聖嬰現象持續至今年11月至明年1月，預估8月至10月中南部降雨以正常至略多雨的機率高、北部及東部則以正常至偏少為主，整體溫度以偏暖至正常的機率高。