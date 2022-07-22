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熱炸！大台北等三地發布38度紅色高溫燈號　專家：罕見提早預警

▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

▲氣象局預警未來幾天將出現極端高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

「類熱浪」來襲，昨花蓮玉里、卓溪分別出現40.7度、40.3度高溫，雙雙打破紀錄，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，今起到下週一(7/25)高溫酷熱，氣象局也已針對大台北、宜蘭和花蓮發布紅色高溫燈號，以往都是等到實際氣溫超過38度且持續2到3天才發布，這次罕見提早預警，顯示未來高溫需特別注意。

隨著太平洋高壓中心逐漸來到台灣附近，只有山區還有零星局部降雨，平地已經都是晴朗穩定天氣，吳聖宇說，這也讓昨天高溫範圍更加擴大而且溫度更高，花蓮玉里鎮甚至飆到了40.7度，花蓮卓溪也有40.3度，雙雙打破了原本高溫觀測紀錄的40.2度，大台北地區的社子則是來到38.6度，板橋37.7度，其他地區很多測站的高溫也都來到了35-37度左右，全台陷入一片高溫熱浪之中。

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由於太平洋高壓中心在台灣上空預估會停留3到4天，吳聖宇分析，今天週五(7/22)起一直到下週一(7/25)平地預期一整天都很晴朗，午後才會有些雲量，陽光非常的強，紫外線指數應該也是破表的程度；最大重點就是高溫酷熱，各地高溫普遍都上看36-37度，局部地區預估可以到38-39度，氣象局針對幾乎全台灣都發布了橙色高溫燈號，代表氣溫有機會達到36°C以上並且可能持續3日以上，或是氣溫有機會達38°C以上，其中大台北、宜蘭、花蓮等地更是發佈了紅色高溫燈號，代表氣溫有機會達到38°C以上並且可能持續3日以上。

▲▼氣象局發布高溫燈號示警。（圖／氣象局提供）

▲氣象局發布高溫燈號示警。（圖／氣象局提供）

吳聖宇強調，以往紅色燈號都是等到實際氣溫超過38度且持續到第2或第3天才發布，這次罕見的提早發布預警，看來未來幾天高溫的狀況真的是需要特別注意，最好能盡量避免戶外的活動，尤其是小孩、老人、戶外工作者這三大族群，做好準備預防熱傷害的發生。

下週二(7/26)過後太平洋高壓中心北抬遠離，吳聖宇表示，高溫情況屆時才會逐漸緩解下來，同時山區發生午後熱對流雷雨的機會也會提高，後續到月底之前，雖然發生颱風之類的可能性仍然不高，但是台灣附近會逐漸脫離高壓區的範圍，慢慢進入到相對低壓區的範圍內，風向也逐漸改變，從西風、西南風轉變成東南或偏東風，帶來的是來自海洋的空氣，出現午後雷雨的可能性會增加許多，降雨的範圍也會逐漸擴大到平地來，整體溫度還是偏高，但是發生酷熱極端高溫的機率會下降不少。

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