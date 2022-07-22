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時尚圈轟動！今夏必備的超夯「單品」 時尚又顯瘦

▲▼塑崩未來褲。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

下半身修長、窈窕是每個女人的夢想，以前必需靠著運動、瘦身霜、醫美的幫助，才能達到這樣的視覺效果；台灣時尚指標節目「女人我最大」先前曝光一款「藏肉神褲」，它不但入圍今年的《粉美賞》，連vogue雜誌也介紹它是今夏必備的時尚單品。

▲▼ 時尚,顯瘦,藏肉,vogue,塑崩未來褲。（圖／宏睿國際提供）

時尚達人大讚：兼具塑身、恆溫、運動、時尚的「塑崩未來褲」
這款藏肉神褲就是半年爆賣20萬件的「塑崩未來褲」，不論任何身型的女生穿上後，十秒內就能讓下半身小一號，而且就算是46腰的大尺碼都穿得進。造型達人佑群老師也分享：這件褲子不是瘦的人才能穿，它是ONE SIZE，22~46腰都穿得下，而且非常時尚；可以上健身房穿、披上外套就變成時尚的外出服；在紡織技術的部份，布料除了斜紋加壓，還有石墨烯材質，可以達到塑型、按摩循環的效果；褲子的背面有X型支撐織法，能支撐腰部，讓腰部不容易囤積腰內肉；另外在臀部大腿的部位，有花托型支撐，可以有提臀、延伸大腿曲線的效果；小腿部分設計了石墨烯點狀加壓，能時時刻刻幫小腿按摩，沒有蘿蔔腿的煩惱。
▲▼ 時尚,顯瘦,藏肉,vogue,塑崩未來褲。（圖／宏睿國際提供）

▲塑崩未來褲兼具塑身、恆溫、運動、時尚，且22~46腰都穿得下。【官網優惠組】

獨家3D體雕技術　讓肉肉進去、讓曲線出來
這款塑崩未來褲花費了3000萬的研發費用、更斥資8000萬從德國引進最新的紡織機台，獨家採用了全件褲子「3D體雕的技術」，可以做到「曲線定位」、「快速拉提」的效果，穿上之後就可以明顯感受「讓肉肉進去、讓曲線出來」，下半身全方位收腰圍、縮臀、延伸大腿的效果。

▲▼ 時尚,顯瘦,藏肉,vogue,塑崩未來褲。（圖／宏睿國際提供）
▲塑崩未來褲的「3D體雕技術」，能讓任何身型的下半身都擁有S曲線。【EHS東森購物特惠組】

▲▼ 時尚,顯瘦,藏肉,vogue,塑崩未來褲。（圖／宏睿國際提供） 

有氧、循環、能量按摩 「塑崩未來褲」全面進化
開發出這款「塑崩未來褲」的研發團隊表示：「塑崩未來褲」面料中的HSG+石墨烯材質是一種很特殊的物質，除了導熱快、強度高，它還會釋放出高能量的遠紅外線波，與人體的分子產生共振，增加身體的循環代謝；穿上石墨烯塑崩褲，它會產生被動式循環的效果，就像持續慢跑一樣，保持有氧狀態、提升循環，讓運動效能更好。且為了讓上半身能多點選擇，除了經典黑色外，還開發了6款莫蘭迪色系，讓「塑崩未來褲」兼具了塑身、恆溫、運動、時尚。

▲▼ 時尚,顯瘦,藏肉,vogue,塑崩未來褲。（圖／宏睿國際提供）

▲▼ 時尚,顯瘦,藏肉,vogue,塑崩未來褲。（圖／宏睿國際提供）
「養身逆齡褲」 下半身越穿越年輕
一般銀髮族缺乏運動，或是需要長時間久站的工作者，常常會有下半身循環不佳的狀況，這款塑崩未來褲除了有塑身效果，也有養生循環的功能，可以促進循環、增加代謝，幫助保持輕鬆靈活的下半身，就算久站、久坐，都不怕會腿部痠麻，也不用擔心靜脈曲張、浮腫的狀況發生。

一件多功能藏肉神褲「塑崩未來褲」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Pp
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/ZNE6g
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/aKKfAdLpIEE

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關鍵字：

時尚顯瘦藏肉vogue塑崩未來褲

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