未來褲美學！流行時尚界奧斯卡也認可！

【企劃特輯】

由TVBS知名節目「女人我最大」每年都會舉辦《粉美賞》票選活動，可說是引領台灣流行時尚的重量級指標獎項，堪稱是流行時尚界的奧斯卡。每年參賽產品高達近千樣，其中亦不乏國際專櫃品牌，還須經多位專業專家實測，採最高規格遴選優質產品，即便入圍不易，每年仍吸引海內外數百家品牌參賽；其中去年大賣20萬件，近期推出夏季流行莫蘭迪色系的「塑崩未來褲」今年也入圍其中。

未來褲美學「不骨感、也能很性感」

愛自己的獨特，有自己的風格

「愛自己的獨特，有自己的風格」做為「2022粉美賞」年度精神，強調「每個女生都是公主，真實地做自己，就是最美的樣子」，PP石墨烯團隊為了解決大部分亞洲女性身材的痛點，使用六種紡織技術開發出「塑崩未來褲」，不但保證穿上後可以讓肉肉進去、讓曲線出來，更請來劉品言擔任代言人，劉品言表示：「穿上塑崩未來褲，真的會讓肉肉進去、讓線條出來；不用骨感，也可以穿出性感、自信。」

▲藝人高以馨也曾在大老闆聯盟節目上介紹塑崩未來褲，大喊是她的「命定褲」。【官網優惠組】

▲塑崩未來褲的塑形力非常好，讓不同身型的女性都能讓肉肉進去、線條出來。【momo購物網特惠組】

導入3D體雕新技術 再多肉、都穿得下

全方位藏肉 滴水不露

塑崩未來褲在腰腹部採用「V型蜂巢編織技術」，利用「隱形束腹」把多餘的腰腹肉內推，能讓腰腹肉內縮5~8公分。在大腿、臀部的「花托型拉提技術」，能把臀部的線條集中、托高，視覺上讓大腿更延伸；髖部，則有橫紋延伸加壓的設計，讓承受重力的髖部能紓壓、幫助微循環；小腿部分，運用穴位原理，設計點狀的石墨烯按摩熱點，舒緩久站的小腿，減緩壓力帶來的痠麻感。彈力結構也完全和傳統運動褲、塑身褲不同，就算是46腰的超大尺碼女生都穿得下，而且立刻達到塑型效果，所以有「藏肉神褲」的封號；加上整件褲子有幫助微循環的石墨烯材質，可以達到「穿上即循環」的運動效果，久坐、久站也不用擔心下半身變腫，愛漂亮也能同時兼顧健康。

▲獨家3D體雕技術，讓肉肉都能完美包覆、展現曲線。

▲石墨烯材質能幫助身體微循環，讓運動效果加倍，且22-46腰都能穿。

一口氣推出七款時尚莫蘭迪色

「藏肉神褲」適合各種生活場景

許多微肉女孩因為劉品言勵志的金句以及穿上塑崩未來褲展現的完美曲線，在網路掀起「藏肉系」穿搭風潮。且「PP塑崩未來褲」除了百搭的經典黑色之外，還使用現在最夯的莫蘭迪色，推出六種新色，讓在上半身的顏色選擇上可以更有彈性、更好搭配，不管休閒、運動、居家、工作各種不同的生活場景都適合，是女性夏季時尚、百搭的必備單品。

▲這次六款莫蘭迪亮色系，能應付各種不同的生活場景，都能時尚百搭。

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