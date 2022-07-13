　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

未來褲美學！流行時尚界奧斯卡也認可！

▲▼未來褲,女人我最大,2022粉美賞,PP塑崩。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

由TVBS知名節目「女人我最大」每年都會舉辦《粉美賞》票選活動，可說是引領台灣流行時尚的重量級指標獎項，堪稱是流行時尚界的奧斯卡。每年參賽產品高達近千樣，其中亦不乏國際專櫃品牌，還須經多位專業專家實測，採最高規格遴選優質產品，即便入圍不易，每年仍吸引海內外數百家品牌參賽；其中去年大賣20萬件，近期推出夏季流行莫蘭迪色系的「塑崩未來褲」今年也入圍其中。

▲▼未來褲,女人我最大,2022粉美賞,PP塑崩。（圖／業者提供）

未來褲美學「不骨感、也能很性感」
愛自己的獨特，有自己的風格

「愛自己的獨特，有自己的風格」做為「2022粉美賞」年度精神，強調「每個女生都是公主，真實地做自己，就是最美的樣子」，PP石墨烯團隊為了解決大部分亞洲女性身材的痛點，使用六種紡織技術開發出「塑崩未來褲」，不但保證穿上後可以讓肉肉進去、讓曲線出來，更請來劉品言擔任代言人，劉品言表示：「穿上塑崩未來褲，真的會讓肉肉進去、讓線條出來；不用骨感，也可以穿出性感、自信。」

▲▼未來褲,女人我最大,2022粉美賞,PP塑崩。（圖／業者提供）

▲藝人高以馨也曾在大老闆聯盟節目上介紹塑崩未來褲，大喊是她的「命定褲」。【官網優惠組】

▲▼未來褲,女人我最大,2022粉美賞,PP塑崩。（圖／業者提供）

▲塑崩未來褲的塑形力非常好，讓不同身型的女性都能讓肉肉進去、線條出來。【momo購物網特惠組】

導入3D體雕新技術　再多肉、都穿得下
全方位藏肉　滴水不露

塑崩未來褲在腰腹部採用「V型蜂巢編織技術」，利用「隱形束腹」把多餘的腰腹肉內推，能讓腰腹肉內縮5~8公分。在大腿、臀部的「花托型拉提技術」，能把臀部的線條集中、托高，視覺上讓大腿更延伸；髖部，則有橫紋延伸加壓的設計，讓承受重力的髖部能紓壓、幫助微循環；小腿部分，運用穴位原理，設計點狀的石墨烯按摩熱點，舒緩久站的小腿，減緩壓力帶來的痠麻感。彈力結構也完全和傳統運動褲、塑身褲不同，就算是46腰的超大尺碼女生都穿得下，而且立刻達到塑型效果，所以有「藏肉神褲」的封號；加上整件褲子有幫助微循環的石墨烯材質，可以達到「穿上即循環」的運動效果，久坐、久站也不用擔心下半身變腫，愛漂亮也能同時兼顧健康。

▲▼未來褲,女人我最大,2022粉美賞,PP塑崩。（圖／業者提供）

▲獨家3D體雕技術，讓肉肉都能完美包覆、展現曲線。

▲▼未來褲,女人我最大,2022粉美賞,PP塑崩。（圖／業者提供）

▲石墨烯材質能幫助身體微循環，讓運動效果加倍，且22-46腰都能穿。

一口氣推出七款時尚莫蘭迪色
「藏肉神褲」適合各種生活場景

許多微肉女孩因為劉品言勵志的金句以及穿上塑崩未來褲展現的完美曲線，在網路掀起「藏肉系」穿搭風潮。且「PP塑崩未來褲」除了百搭的經典黑色之外，還使用現在最夯的莫蘭迪色，推出六種新色，讓在上半身的顏色選擇上可以更有彈性、更好搭配，不管休閒、運動、居家、工作各種不同的生活場景都適合，是女性夏季時尚、百搭的必備單品。

▲▼未來褲,女人我最大,2022粉美賞,PP塑崩。（圖／業者提供）

▲這次六款莫蘭迪亮色系，能應付各種不同的生活場景，都能時尚百搭。

穿上身型小一號 時尚單品「藏肉神褲」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7NW
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/F6VSx
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/aKKfAdLpIEE

ET快訊
超商買鮮奶「他隨手1舉動」GG了　網驚犯大忌
快訊／9成勞工盼「颱風假法制化」！　勞動部回應了
國道連環撞1死！他喝水釀追撞　害紅車駕駛遭夾身亡
「台第一AV男優」公開年收入！　揭密3辛酸職災：斷裂了
快訊／陳修將「殺小三」交保了！　羈押7個月30萬換自由
LIVE／黃嘉千婚變秘辛！驚爆脖有抓痕　賣房狂賺2000萬
1張圖嚇壞家長！　小孩耳朵變形成「史瑞克」
逃過空難被當女鬼！「復航空姐」現身市場　催淚參選原因曝
ET民調／新北市長最新支持度　侯友宜、林佳龍「差距數據曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

來不及減重那就靠「作弊」！七色「藏肉神褲」掀起網路暴動

《華燈》花子驚人S曲線！劉品言自信「肉感也很性感」

夏天就需要這一杯！超商開賣「8元冰塊杯」　飲料任2件最低0元

未來褲美學！流行時尚界奧斯卡也認可！

摩斯新品「日式多蜜和牛堡」上市！地瓜薯+冰紅茶限時3天破盤優惠

新冠康復如何強身抗疫？穿戴裝置「這招」找回身心平衡健康計畫

今天揪團！頂呱呱「1斤雞⁺」限時5天開跑　一次爽嗑炸雞、地瓜條

高雄飯店加碼國旅「最高現折2800」　住海景房爽嗑Buffet

勇奪2022比利時國際風味絕佳獎章九星榮耀　東森農場第三代調理包風光開賣

鮮乳坊偕酪農繁殖「A2乳牛」跟上國際乳品新革命！珍稀「A2β酪蛋白鮮乳」全家開賣

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

夏天就需要這一杯！超商開賣「8元冰塊杯」　飲料任2件最低0元

未來褲美學！流行時尚界奧斯卡也認可！

摩斯新品「日式多蜜和牛堡」上市！地瓜薯+冰紅茶限時3天破盤優惠

新冠康復如何強身抗疫？穿戴裝置「這招」找回身心平衡健康計畫

今天揪團！頂呱呱「1斤雞⁺」限時5天開跑　一次爽嗑炸雞、地瓜條

高雄飯店加碼國旅「最高現折2800」　住海景房爽嗑Buffet

勇奪2022比利時國際風味絕佳獎章九星榮耀　東森農場第三代調理包風光開賣

鮮乳坊偕酪農繁殖「A2乳牛」跟上國際乳品新革命！珍稀「A2β酪蛋白鮮乳」全家開賣

玉山U Bear卡＋「月購月有利」雙重回饋！怎麼刷都划算

網盛讚超療癒單曲！盧廣仲與天然系新人團合唱EP讓耳朵懷孕！

地上有錢別亂撿！女好奇一拿突然全身麻痺　老公嚇壞：她差點死掉

傳「藍軍倒戈」美濃2／3宮廟改挺陳其邁　柯陣營：數據哪來？

鍾文榮／減少免洗杯用量　讓業者少賺不如讓消費者多賺

韋安／新北侯、龍大戰　差距最少40萬起跳？！

中華大學董座是綠營議員　林智堅論文風波再燒！校長4點聲明回應

「有人被綁勒索」字條求援　贖金才到手警員秒出現...30萬掉滿地

黃伊平／輕浮的玩笑或性騷擾？從兒權講師性騷疑雲說起

徐永明遭判刑首度出面「我不是喊冤」　是澄清從沒說過「錢呢」

颱風旺季來臨！9成勞工盼「颱風假法制化」　勞動部坦言：有困難

惡鄰酒醉就踹花盆「鋸斷社區桂花樹」！　女星怒公開飛踢監視器畫面

消費熱門新聞

明天搶！全家連3天咖啡買1送1

9大速食店最新優惠懶人包

年銷一億個包裝麵包之王！烘焙名師公開「究極」的美味秘密

玉山U Bear卡＋「月購月有利」雙重回饋！

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

爛臉痘有救！抗痘神物爆供貨危機

超商最新「蒙布朗霜淇淋」1門市搶吃

頂呱呱「1斤雞⁺」限時5天搶吃　

換季童過敏家長好煩抗敏從吃做起

未來褲美學！流行時尚界奧斯卡也認可！

摩斯新品上市！限時3天地瓜薯+冰紅茶優惠

連鎖飯店加碼國旅優惠！　每人每晚只要600元

超商連3天「咖啡、私品茶買1送1」　

百變吳慷仁一人分飾四角超吸睛

更多熱門

相關新聞

《華燈》劉品言超兇曲線　合體「彪哥」李李仁不敢露：怕得到冰塊

《華燈》劉品言超兇曲線　合體「彪哥」李李仁不敢露：怕得到冰塊

2022台北電影節頒獎典禮7月9日盛大登場，《華燈初上》飾演「花子」劉品言、「彪哥」李李仁合體擔任北影最佳聲音設計頒獎人，李李仁說：「有討論頒獎這件事，因為頒第一個獎，怕把場面搞冷，第一個獎暖個身，讓典禮順利地進行下去。」劉品言被問沒有露事業線，她幽默笑說：「我想說是頒獎人，深怕這樣太容易得到一些冰塊。」李李仁幽默接話，沒有帶冰塊，若有需要去旁邊便利商店準備一下。

劉品言空降《營業中》：真的有累

劉品言空降《營業中》：真的有累

七色「藏肉神褲」掀起網路暴動

七色「藏肉神褲」掀起網路暴動

劉品言羞認「有些年下男」追求

劉品言羞認「有些年下男」追求

引爆婆媳大戰全因一條褲！

引爆婆媳大戰全因一條褲！

關鍵字：

未來褲女人我最大2022粉美賞PP塑崩劉品言

讀者迴響

熱門新聞

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

黃嘉千爆「脖有紅色抓痕」報警！翻臉夏克立內幕曝

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

即／彰化確診童「痛到敲頭」發現腦瘤！　凌晨不治

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面