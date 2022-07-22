20歲結婚「8年連生5子」！31歲最強媽又懷第六胎：想生一個女孩

▲女子連生五子又懷第六胎。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

本想要個女兒，結果接連生了5個兒子，如今六胎又懷孕6個多月……。7月21日，廣東湛江一名1991年出生的人妻在社交平台記錄真實生活，引發眾多網友關注。對此，當地衛健局工作人員表示，目前當地只允許生育三胎，不過對沒有在單位供職的普通個人，目前無處罰措施。

據《極目新聞》報導，據上述女子在社交平台上自述，她生於1991年，20歲結婚，易孕體質的她大兒子9歲，二兒子8歲，三兒子5歲，四兒子3歲，五兒子2歲，如今第六胎已經懷孕6個多月。

從去年8月至今，這名女子已發布了75條記錄生活的短影音。她在影片中說，「8年5個兒子，出門怕走丟，每次買衣服，像搞『批發』」、「生了5個兒子，大家快來幫我看看，這一胎是啥？」、「生個老大是兒子，想要個女兒，二胎結果是兒子，三胎兒子，四胎兒子，五胎兒子，繼續拼老六，結果這下好了，這胎好多人說也是個兒子，心裡拔涼拔涼……」、「姐也曾是一枝花，現在每次出門一堆孩子……，不要學我」。

影片中，也有女子在吃飯的鏡頭，配文，「這個女人幫我生了5個兒子，又懷了第六胎，出來照個超音波，一盆粉就搞定，說要省一點。」此外，該影片還有一盆絲瓜雞蛋湯或者瘦肉粥等給5個兒子分食的畫面。

女子感歎，「十多年了，不知不覺我已成為6個孩子的媽媽，生活中沒有了朋友，只有柴米油鹽，每天的陪伴、教育孩子、經營家庭成為生活中最重要的一部分。」

在這個帳號的影片中，女子在給孩子們發衛生紙擦嘴或為孩子們塗藥膏時，會附上購買衛生紙和蚊蟲叮咬膏的售賣連結，有時也會做直播。

20日，對於網友「借別人家孩子帶貨」的猜疑，她澄清，「5個兒子都是親生的，其實一直都是順其自然，也想要一個女兒，六胎男孩女孩無所謂了，健康成長就好，一切皆是緣分。」

據悉，這名女子的社交帳號定位是廣東湛江市，影片中多次出現該市所轄廉江市的內容，六胎孕檢也是在廉江市婦幼保健院做的。

對此，廣東廉江市衛健局工作人員表示，如果不是重組家庭，一對夫婦正常情況下，只允許生育三胎。如今大陸已取消社會撫養費的征收，對於沒有在單位供職的普通個人，暫無處罰措施。