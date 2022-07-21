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花蓮餐廳遭團客放鳥！竟因嫌低消90元太貴　老闆心死：取消訂位制

▲▼痣男遭顧客放鳥。（圖／翻攝臉書／痣男）

▲花蓮餐廳「痣男」遭顧客放鳥，理由是低消90元太貴。（圖／翻攝臉書／痣男）

記者柯振中／綜合報導

花蓮餐廳「痣男」風格獨特，時常吸引觀光客到訪。不過，近日卻有團客向痣男定位，到場卻以「不符合經濟要求」為由放鳥，讓業者氣炸，公告「從此不接任何訂位」。

痣男餐廳在臉書上分享，新地點沒有強調不接定位，就是怕有人專程跑來卻撲空，結果「撲空的都是我自己」。痣男餐廳說明，有團客提前訂了21日的位置，於是內場將材料備得相當齊全，沒想到對方進門後，卻說了句「不符合經濟要求」，接著直接離開，讓業者瞬間傻眼。

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痣男業者表示，這些團客出門玩不做功課、不先了解菜單，而且店內低消是「90元」，餐廳裡本來只有10多個位置，接到團客訂單，還發文告知「今天晚上滿了唷不要來」，沒想到小丑卻是自己。

直到晚間8點，痣男業者看著內場的材料，數量跟剛開店一樣，實在氣得不得了，這種狀況也並非偶爾才發生，「還有留了位置說去停車，停了兩個禮拜到現在還沒回來的？」

▼痣男屢次遭放鳥，決定取消訂位的制度。（圖／翻攝臉書／痣男）

▲▼痣男遭顧客放鳥。（圖／翻攝臉書／痣男）

痣男業者表示，開店至今已快4年，每次遇到訂位顧客，都會焦慮得不行，不曉得何時要保留位置、也不知道訂位時間客人是否會如約到場，「所以我亦放過自己不接訂位了啦：）再多文字也沒辦法表達我多生氣又多難過～眼眶有夠紅，算了，以上，88。」

痣男的貼文曝光後，引起不少同業共鳴，在下方留言回應，「包場或幾人以上一定付訂金至少半額」、「我也是對『訂位』制度死心，從被包場放鳥後不接受訂位」、「我常吃的店訂位都只保留10分鐘，逾時不候」、「我朋友的咖啡店只接受熟客訂位，就是因為太常被陌生客放鴿子。」

不過，也有人留言建議，若顧客想訂位，可以收取一定數額的訂金，並告知「取消訂位只退70％」，藉此來防止顧客放鳥。事後業者也回應，這陣子會再思考看看如何處理，畢竟店裡也不是販售高單價的產品，若訂位者要求退還全額，依照他臉皮的厚度，可能還是會答應。

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ET快訊
餐廳遭團客放鳥！竟因嫌低消90元太貴　老闆氣炸：取消訂位制
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低消90元痣男團客訂位預約

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