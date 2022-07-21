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林佳龍再為恩恩案開酸侯友宜　「怎麼從鐵漢柔情變成鐵石心腸」

記者林銘翰／新北報導

新北市2歲男童「恩恩」因確診重症死亡，新北市長侯友宜日前表示，人民期待的是一場乾淨、沒有抹黑的選舉。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍21日回應，這句話本身就是典型的避重就輕、顧左右而言他，侯友宜怎麼從鐵漢柔情變成鐵石心腸，他覺得這是態度的問題。

林佳龍下午在民進黨立委江永昌、民進黨新北市議員張俊哲、戴瑋姍、民進黨新北市黨部主委何博文等人的陪同下，前往新北市板橋參拜真武廟。

林佳龍會前受訪時表示，侯友宜這句話本身就是典型的避重就輕、顧左右而言他，其實恩恩爸爸跟家人要的只是一個真相，「真的那麼難嗎」，侯友宜怎麼從鐵漢柔情變成鐵石心腸。

▲新北市長參選人林佳龍參拜新北板橋真武廟。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨新北市長參選人林佳龍參拜板橋真武廟。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍質疑，侯友宜能不能跟這些受害者同理、盡一切地努力讓他們能夠放下，這一切都必須建立在事實真相的基礎，所以這無關抹黑，「講這個抹黑的話，本身就是心虛、逃避、沒有肩膀，我覺得這是態度的問題」。

林佳龍說明，不管是擔任城市還是部會的首長，都要直接面對有悲情的人，「他遇到苦難，我們至少要能夠陪伴、傾聽，我覺得連這個要做到都那麼困難嗎」，對於像是恩恩父親這樣一般的人民，他真的不想走到對抗政府的路，「我們不能讓恩恩爸跟家人孤單」。

林佳龍強調，自己不是想要指責任何人，大家希望釐清真相、讓社會能夠走出陰影，這就是掌握權力的人應該做的事情，因為資訊不對稱的關係，受害者跟家屬就是希望政府全力地將資訊透明化，大家一起面對解決。

林佳龍也說，他其實不太能夠理解，侯友宜為什麼要讓恩恩父親跟整個社會，繼續生活在缺少完全透明真相的世界，「這個是負責任的第一步，就是盡可能地呈現真相」，不要任何事情就丟給司法訴訟，行政調查一樣可以做，沒有任何違反法律的地方，只要願意隨時都可以。

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