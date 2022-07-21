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綠島「摩艾像」翻版！帆船擱淺澎湖東吉　脫困過程刮壞大片珊瑚礁

記者／陳洋報導

澎湖昨天上午發生一起帆船擱淺事件，一艘重型帆船色拉維號擱淺在東吉港外，最後透過一群民間潛水人員組成的救援隊協助救援，帆船也在下午脫困，但脫困過程因為下錨的關係，恐怕破壞水下珊瑚礁，實際損壞狀況還需要再度下水確認。

▲▼帆船擱淺澎湖東吉 脫困過程刮壞珊瑚礁。（圖／記者陳韋男攝）

▲一艘重型帆船色拉維號擱淺在澎湖東吉港外。（圖／粉專澎湖東吉旅記提供）

這艘重型帆船色拉維號昨天上午在東吉港外擱淺，由於東吉是澎湖的三級離島，島上住戶不過十幾人，但個個都有著一身好水性，在發現帆船擱淺後，自發性的組成救援隊投入救援，由於帆船無法脫離現場，救援隊只好用接駁船，將船上12人先接走8人，留下船長和船員4人在船上。

▲▼帆船擱淺澎湖東吉 脫困過程刮壞珊瑚礁。（圖／記者陳韋男攝）

▲一艘重型帆船色拉維號擱淺在澎湖東吉港外。（圖／粉專澎湖東吉旅記提供）

救援過程中，綽號東吉阿中的成員實地下水察看船底破損情況，被珊瑚礁割傷多處，但對於能參與救援，也順利把人救上岸都甘之如飴。

澎湖岸巡隊表示，這一起船難事故主要由民間人士自發性的參與救援，也順利把人一一接駁上岸，最後在下午4點半漲潮時順利脫困，人船均安。

▲▼帆船擱淺澎湖東吉 脫困過程刮壞珊瑚礁。（圖／記者陳韋男攝）

▲帆船在等待救援時，曾一度試圖下錨自力脫困，船隻卻被浪潮一路往岸邊帶。（圖／粉專澎湖東吉旅記提供）

不過這艘帆船在等待救援時，曾一度試圖自力脫困，也曾下錨，船隻卻被浪潮一路往岸邊帶，雖然最後有控制住，但錨鍊一路刮過的珊瑚礁就不太妙了，有潛水員私下透露，目視損壞的區域不小，實際損壞狀況，還得重新下水再確認看看。

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