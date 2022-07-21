網傳恐怖巧合！砲管砸兵命危與翻覆4死同台戰車　八軍團說話了

▲屏東三軍聯訓基地21日傳出事故，2名裝甲564旅士兵遭戰車重壓緊急送醫，現在也傳出該輛戰車與6年前漢光演習戰車翻覆釀4死同為同台。（資料圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

屏東三軍聯訓基地今(21日)上午傳出意外事故，現場正在進行基地訓練的裝甲564旅士兵，當時有2人負責CM11戰車保養，過程中疑似操作不慎，2名士官兵遭戰車重壓，釀成1傷1命危。現在也傳出恐怖巧合，2016年564旅同編號戰車，恆春進行聯勇操演結束返回駐地時，因操作不慎墜溪釀成4死，對此八軍團指出，2次事故戰車非同台，而是重新編碼過後，車號巧合相同。

裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地訓練，然而卻傳出蔣姓士官及全姓士兵在進行CM11戰車砲塔鑑定整備時，疑因操作不慎遭戰車砲管撞擊，緊急送醫。陸軍八團稍早證實此事，並指出，目前蔣員腹部挫傷、生命徵象穩定；而全員尚未恢復意識、持續救治中。

有網友也指出，此次事故戰車，疑似與陸軍564旅2016年8月16日到恆春聯勇操演時，因墜溪發生4死意外事故的戰車是同一輛，對此八軍團否認，表示是重新編碼過後，車號巧合相同。

▲陸軍564旅2016年8月16日一輛CM11戰車發生墜溪意外。（資料圖／國防部提供）

回顧2016年該起意外事故，一輛564旅CM11勇虎戰車，在屏東恆春聯勇操演返回基地途中，行經過網紗溪橋右轉時，疑因左履帶卡住，右履帶卻不斷運轉，造成戰車失衡，從橋高3公尺處翻覆，砲塔朝下倒栽蔥掉入網紗溪。

當時軍方表示，意外發生時除車長外，砲塔室內有4人，因戰車180度掉入基地內網砂溪中，砲塔都沈入水中，無法由駕駛手開啟，因此4人未從砲塔室逃出，意外發生後雖動用M88救援，4人被救出時都已無生命跡象。

▲陸軍564旅2016年8月16日CM11戰車意外墜溪釀4死。（資料圖／國防部提供）

屏東地檢署獲報翻覆事件後，隨即指派檢察官會同法醫趕往恆春地區調查事故原因，檢方認翻覆原因，是左轉角度不足，經17次勘驗過程，詢問91人，5次鑑定，重建現場，認定楊姓駕駛兵，操作失當釀禍，將他以過失致死罪起訴。