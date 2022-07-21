成人工作出國可打第四劑　接種前需出示證明「三擇一」

記者嚴云岑／台北報導

第四劑接種對象再放寬！中央流行疫情指揮中心表示，明18歲以上成人若有因工出國需由，也可持證明到合約院所獲衛生單位接種。指揮官王必勝提醒，民眾除了要攜帶健保卡、疫苗接種記錄卡外與機票，還需攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明三擇一，供接種單位核對身分。

中央流行疫情指揮中心今（21）日表示，目前國內疫情趨緩，邊境政策逐漸開放，惟考量國際疫情仍持續嚴峻，經書面諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)意見並衡酌國內疫苗核准與供應現況，將自7月22日起，開放因工作需求需出國之18歲以上民眾接種第四劑。

指揮中心表示，本次開放對象包括因外交、公務、洽商等工作需求需出國之18歲以上民眾，ACIP專家表示此對象可於出國２週前接種，惟仍應與第一次追加劑間隔150天以上，使疫苗發揮最大效益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前第四劑開放對象為50歲以上成人、長照機構住民，以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求出國者，另包括18歲以下免疫不全及免疫低下且病情穩定者。除此之外，醫事人員，機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員，以及機構與社福照護系統相關工作人員，都可依自身風險及意願評估接種

指揮中心也提醒，欲接種第四劑的民眾，與第三劑應間隔5個月、150天以上，無論先前接種何種劑次廠牌，第二次追加劑均可接種莫德納、Novavax、高端或成人劑型BNT。