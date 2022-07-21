　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京醫療警戒上調最嚴峻「紅色警戒」！今首破3萬例　再創新高

▲▼ 日本東京天氣炎熱，行人接受噴霧降溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本第7波疫情嚴峻，確診病例狂飆，東京醫療體制提高至最高警戒。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本疫情嚴峻，東京20日新增2萬401例，根據日媒預估，21日將會新增超過3萬例，再創歷史新高。不僅如此，稍早東京當局召開會議，正式將東京的醫療警戒調升至最高級別的「紅色警戒」。東京疫情警戒上週也已經上調至紅色階段，因此這也是時隔4個月來，東京都的醫療警戒與疫情警戒同時重返最嚴峻的級別。

根據《時事通信社》報導，東京都21日召開疫情監測會議，並一致通過將東京的醫療體制警戒級別提升至最為嚴重的「紅色警戒」。顯示醫療狀況的警戒標準共有4級，分別為紅色、橘色、黃色以及綠色，而紅色為最危急的狀態。

根據《日本新聞網》報導，東京21日的新冠肺炎感染人數將首次突破3萬大關。截至目前為止，東京單日新增的最高紀錄為2月2日的2萬1562例，然而今日恐將大幅超過這個數字。事實上，東京20日的單日新增確診案例就已經來到2萬401例，是5個半月以來，首度超過2萬例，21日預計將再創新高。

另一方面，日本目前正面臨第7波疫情，而專家也預估，此波疫情將會超越前幾波的最高峰，就連厚生勞動大臣後藤茂之都在電視節目上鬆口，若疫情持續惡化，不排除會重啟封鎖措施。

東京消防廳表示，確診患者的驟增也影響到第一線人員的工作，光是東京的救護車出動率就已經超過98%。東京消防廳救護管理課長永野義武直言，本來夏天請求救援的需求就比較高，再加上疫情影響，救護資源已陷入緊繃。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
看完北市選戰最新民調　沈富雄預言一狀況：陳時中死定了
「花蓮飆40.7度」打破今年最高紀錄！台北1氣象站也創新高
foodpanda「取消平台費」？　業者回應了
剩13天退伍！24歲義務役遭CM11戰車砲塔猛撞　裝葉克膜搶
18歲以上打第四劑有條件　需出示證明「三擇一」
坤輿黑衣衝突「民眾傷勢曝光」！　他超慘上半身全掛彩
快訊／第四劑對象再放寬！　18歲以上「1條件」可接種
首例兒童肺炎「多重感染」！8月大男嬰確診後又培養出「2細菌」
快訊／首例兒童心肌炎死亡！　3歲童發燒、腹瀉確診6天過世
快訊／今本土+24907！　仍有7縣市破千

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京醫療警戒上調最嚴峻「紅色警戒」！今首破3萬例　再創新高

拜登出手抗熱浪！砸690億建防災設施　推風力發電300萬戶有電用了

跟媽媽信統一教「人生毀了」！她遭逼婚家暴瀕破產　親曝慘痛經歷

視訊軟體Teams無法使用！台日美澳爆災情　微軟：正在搶修中

男大生被逼脫光「大跳遛鳥舞」　女同學竟嗨翻！迎新霸凌片瘋傳

BA.5強襲！南韓連3天新增7萬確診　8月恐「單日暴增20萬例」

應網友邀約拍片！21歲女網紅在巴基斯坦被集體性侵　警逮捕2男

女大生遭性侵墜樓　噴血1小時「送醫前還有呼吸」！他竟直接回家

救護車雨天打滑「失控旋轉270度」！病患+醫護噴飛車外　釀4死

拜登突自曝「患有癌症」網嚇傻　白宮公開健康狀況

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

東京醫療警戒上調最嚴峻「紅色警戒」！今首破3萬例　再創新高

拜登出手抗熱浪！砸690億建防災設施　推風力發電300萬戶有電用了

跟媽媽信統一教「人生毀了」！她遭逼婚家暴瀕破產　親曝慘痛經歷

視訊軟體Teams無法使用！台日美澳爆災情　微軟：正在搶修中

男大生被逼脫光「大跳遛鳥舞」　女同學竟嗨翻！迎新霸凌片瘋傳

BA.5強襲！南韓連3天新增7萬確診　8月恐「單日暴增20萬例」

應網友邀約拍片！21歲女網紅在巴基斯坦被集體性侵　警逮捕2男

女大生遭性侵墜樓　噴血1小時「送醫前還有呼吸」！他竟直接回家

救護車雨天打滑「失控旋轉270度」！病患+醫護噴飛車外　釀4死

拜登突自曝「患有癌症」網嚇傻　白宮公開健康狀況

王嘉爾泰國「跪謝粉絲16秒」！　旁人抓雙臂也不起身…掀陸網爭議

快訊／高虹安PCR陽性確診　專訪行程改視訊受訪

屏東縣+759！7／22起開放50歲以上民眾施打第四劑

LINE被亂加好友狂收到廣告、陌生訊息！　官方提「2妙招」輕鬆杜絕

香堤廣場「戶外義式啤酒吧」開張！短短4天享受「PERONI沛羅尼」超chill餐前酒體驗

林襄超人氣紅到日本　經紀人透露海外球團指名首選

料好實在吃得到魷魚！經典台南油飯在地飄香40年　必搶限量滷雞腿

戴小丑面具槍擊派出所　竟是拜託員警斃了他...輕判緩刑原因曝

先探／謝金河：萬四保衛戰過關！

國家機器查水表？憲兵隊找上郵政產工關切　撂話「可逮捕平民」

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

為救病妻！男慘淪「女老闆洩慾工具」：我恨自己

拜登突自曝「患癌」　白宮公開健康狀況

46年懸案破！他19刀捅脖狠殺少婦　咖啡杯露餡

即／東京醫療警戒將提高至最高級「紅色警戒」

兒槍殺安倍！山上徹也母：想繼續信統一教

閃婚蜜月變凶殺！新娘陳屍豪華套房　他離奇失蹤

法國熱浪來襲如烤箱 不裝冷氣全民佛系避暑

視訊軟體Teams無法使用　微軟：搶修中

女大生遭性侵墜樓亡　送醫前還有呼吸

「超兇」護理師穿貼身制服被罵　擺Pose回嗆沒空理你們

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

北韓「巨大幽靈船」時隔5年現身！專家看出沒海域點1關鍵

韓男勒斃同居女友「伴屍2天」 追劇叫外送

女網紅在巴基斯坦拍片　被2男性侵

更多熱門

相關新聞

跟媽媽信統一教　她悲訴：人生毀了

跟媽媽信統一教　她悲訴：人生毀了

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，41歲槍手山上徹也供稱，犯案動機是母親沉迷統一教會導致家族破產，因此鎖定他認為與教會關係密切的安倍。日媒披露，和山上一樣因父母加入統一教，導致子女人生崩壞的案例並不少，一名跟著母親入教的女子出面表示，她就是因為信教瀕臨破產，被逼婚後還遭到丈夫家暴，「人生被統一教會毀掉。」

BA.5南韓強襲　估8月恐1天暴增20萬例

BA.5南韓強襲　估8月恐1天暴增20萬例

台灣有能力面對疫情逐步解封

台灣有能力面對疫情逐步解封

女大生遭性侵墜樓亡　送醫前還有呼吸

女大生遭性侵墜樓亡　送醫前還有呼吸

第4劑下修至50歲　北市今開放網路預約

第4劑下修至50歲　北市今開放網路預約

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

法商家樂福為何急脫手？一張聲明曝玄機

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面