東京醫療警戒上調最嚴峻「紅色警戒」！今首破3萬例　再創新高

▲日本第7波疫情嚴峻，確診病例狂飆，東京醫療體制提高至最高警戒。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本疫情嚴峻，東京20日新增2萬401例，根據日媒預估，21日將會新增超過3萬例，再創歷史新高。不僅如此，稍早東京當局召開會議，正式將東京的醫療警戒調升至最高級別的「紅色警戒」。東京疫情警戒上週也已經上調至紅色階段，因此這也是時隔4個月來，東京都的醫療警戒與疫情警戒同時重返最嚴峻的級別。

根據《時事通信社》報導，東京都21日召開疫情監測會議，並一致通過將東京的醫療體制警戒級別提升至最為嚴重的「紅色警戒」。顯示醫療狀況的警戒標準共有4級，分別為紅色、橘色、黃色以及綠色，而紅色為最危急的狀態。

根據《日本新聞網》報導，東京21日的新冠肺炎感染人數將首次突破3萬大關。截至目前為止，東京單日新增的最高紀錄為2月2日的2萬1562例，然而今日恐將大幅超過這個數字。事實上，東京20日的單日新增確診案例就已經來到2萬401例，是5個半月以來，首度超過2萬例，21日預計將再創新高。

另一方面，日本目前正面臨第7波疫情，而專家也預估，此波疫情將會超越前幾波的最高峰，就連厚生勞動大臣後藤茂之都在電視節目上鬆口，若疫情持續惡化，不排除會重啟封鎖措施。

東京消防廳表示，確診患者的驟增也影響到第一線人員的工作，光是東京的救護車出動率就已經超過98%。東京消防廳救護管理課長永野義武直言，本來夏天請求救援的需求就比較高，再加上疫情影響，救護資源已陷入緊繃。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》