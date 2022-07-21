拜登、習近平10天內將對談　外交部：有注意到！會跟美方保持聯繫

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）21日被問及聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫8月份訪問台灣一事時表示，「軍方認為現在不是好主意」，並談及未來10天內會與中國國家主席習近平對談。對此，我外交部表示，有注意到相關發言，我方一向密切關注美中高層互動情形，也已經就此與美方保持聯繫。

根據英國「金融時報」（Financial Times）日前的報導指出，裴洛西（Nancy Pelosi）規劃8月造訪台灣，展現對台灣的支持；不過，拜登在被問及此事時表示，「軍方認為現在不是好主意」，同時也透露，未來10內將與習近平對談。

對此，外交部發言人歐江安表示，外交部注意到美國拜登總統就有關拜習通話及外傳聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）可能訪台時間點的相關發言。

外交部強調，台美雙方互信良好，溝通管道暢通，我方一向密切關注美中高層互動情形，也已經就此與美方保持聯繫，並將持續關注。

外交部說，至於對美國國會議員的邀訪，一向是外交部及駐美代表處長期的重點工作，但目前外交部並沒有接獲裴洛西議長訪台的確切訊息，也沒有進一步評論。