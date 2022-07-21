助醫療創新事半功倍　台大智活推醫護創新工具「免費下載」

▲台大智活推出醫療照護創新工具可免費下載，協助醫療創新團隊事半功倍。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

迎向超老齡社會，產官學研皆積極投入智慧醫療、醫療照護的專案開發，但醫療創新的失敗率卻極高，台大智活今（21日）宣布，推出免費下載的「醫療照護創新工具」，以「設計思考創新模板」輔以工具說明影片，讓想進軍醫療照護領域的研究團隊、科技或新創公司使用參考，打造以人為本的醫療照護產品及服務，協助各界在進行醫療創新專案時更能事半功倍。

隨著超老齡社會來臨，產官學研界都積極投入智慧醫療、醫療照護的專案開發，只是醫療創新的失敗率卻極高，若創業或開案初期就先一頭栽進技術研發，卻對市場方向毫無所悉，或對使用者不理解，無法設計完整的產品及服務流程等，恐怕導致辛苦研發技術難以商品化，甚至投資之後血本無歸。

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▲台大智活舉辦「新創突圍設計思考創新工作坊」，協助生醫研究團隊挖掘使用者需求，鎖定市場商機。（圖／台大提供）

為了協助想進軍醫療照護領域的研究團隊、科技或新創公司，台大智慧生活科技整合與創新研究中心（台大智活，iNSIGHT）今天宣布，推出免費下載的「醫療照護創新工具」，以「設計思考創新模板」輔以工具說明影片，幫助創新團隊，聚焦使用者體驗、服務情境及商業模式，縮短研發時間，協助創新團隊在進行醫療創新專案時更能事半功倍。

台大智活中心主任劉佩玲表示，面對醫療創新的挑戰，設計思考正是協助釐清這些關鍵議題的創新手法，為了協助醫療創新團隊少走冤枉路，打造以人為本的醫療照護產品和服務，推出「醫療照護創新工具」，能釐清創新目標，並減少試錯次數，而近期台大智活與台大國際產學聯盟合作，成功協助台大生技研究團隊運用「醫療照護創新工具」解決問題。

▲台大智活推出六大設計思考創新工具模板，協助企業導入設計思考進行創新。（圖／台大提供）

劉佩玲指出，未來將陸續與設研院、台灣科技新創基地TTA與國研院合作，開辦「新創突圍設計思考創新工作坊」，讓開發出的醫療照護產品與服務，不只技術到位，更能滿足使用者需求，以掌握市場商機。

台大智活也以「臨床需求與經驗洞察」、「服務與商業模式創新」二大階段，推出六大設計思考創新工具，包括：人物誌、經驗地圖、價值主張藍圖、服務情境構想藍圖、利害關係人圖及商業模式藍圖，有效協助醫療創新團隊導入設計思考進行創新，更貼近以人為本的理念，聚焦真實的使用者需求，進而在開發醫療照護產品或服務時事半功倍。