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今非昔比　季辛吉籲拜登：不要與中國無休止對抗

美國外交界「大老」季辛吉認為，美國一直在中國相關問題上處理得不太好。(圖／達志影像／美聯社）

▲美國外交元老季辛吉認為，呼籲拜登「不要與中國進行無休止的對抗」。(圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

99歲的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）昨20日在紐約接受《彭博社》訪問時表示，一方面提醒中國大陸不應該成為全球霸權，另一方面對美國總統拜登（Joe Biden）發出警告，「不要與中國進行無休止的對抗」，這樣做不會實現美國「阻止中國稱霸」的目的。

陸官媒《環球時報》今（21日）引述《彭博社》20日發表對美國前國務卿季辛吉博士的採訪報導內容。該報導首先指出，「季辛吉警告拜登，不要與中國進行無休止的對抗。」彭博社以此標題報導。

內文再指，季辛吉在紐約接受該媒體總編輯米思偉採訪時，談及中美關係、俄烏衝突等問題。他表示，如今在地緣政治問題上，需要「尼克森（Henry Kissinger）式的靈活性」來幫助化解美國和中國之間、俄羅斯與歐洲其他國家之間的衝突。

報導稱，他（季辛吉）對拜登政府發出這樣的警告。這番話的背景是，從政治到經貿、人權，美國政府在各個領域的對華政策似乎都在走向「全方位對抗」。季辛吉認為，美國與中國持續對抗，無助於預防中國霸權和兩國關係正常化。

報導還指出。《彭博社》稱，季辛吉此前曾提醒，美中之間日益加劇的敵對關係有可能引發一場「堪比第一次世界大戰的全球性災難」。

▲▼ 季辛吉談中美局勢 。（圖／翻攝 央視、基辛格與中美關係」研討會）

▲今年五月，季辛吉對中美官關係、台海局勢發出警告  。（圖／翻攝 央視）

作為美國學界最具影響力的國際關係專家之一，季辛吉近來多次就中美關係表達看法，也曾提醒台海問題。回顧今年五月底，大陸國務委員兼外長王毅曾在「季辛吉與中美關係」研討會發表視頻致辭，談到現今中美局勢時強調，「中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇。」

當時，同樣出席該研討會的美國外交元老季辛吉也再次警告，中美對抗下可能的衝突就是軍事行動，並且以台灣問題作為舉例，強調美國方面必須貫徹50年前一中原則。

季辛吉甚至直接發出警告，（中美）對抗可能導致衝突甚至是直接的軍事行動，這點必須被避免。中美兩國需要合作建設更好的世界。因此，雙方都需要努力開展對話，理解對方的核心利益，以尊重對方關切的方式採取行動。

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