　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

12歲屁孩開車載妹妹去兜風！時速120「狂飆100公里」警急攔截看傻

▲▼12歲男孩高速路帶妹妹狂飆逾100公里。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲12歲男孩高速路帶妹妹狂飆逾100公里。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

暑期在家閑著無聊，偷拿家中車鑰匙，僅憑駕駛過遊戲模擬汽車的經驗，12歲的哥哥開越野車帶著妹妹，以全程120公里/小時的車速，在高速上狂飆了100多公里，所幸無事。浙江湖州市南潯區警方透露，兄妹倆已被安全送回家，警員對孩子和父母都進行了嚴肅批評教育。

據《澎湃新聞》報導，7月18日中午，南潯區公安分局雙林派出所接群眾張先生報警稱，自己的越野車不見了。

根據張先生提供的車輛信息，警員查詢軌跡發現車子正在G25長深高速上行駛，車速120公里/小時，並已駛出浙江省界前往江蘇省。通過監視器畫面，張先生發現開車人是自己12歲的兒子，副駕駛上坐著小女兒。

經江蘇警方協助，張先生與南潯區警員在長深高速宜興出口一學校邊的停車場找到了兩個孩子。經詢問，兄妹倆暑期在家閑著無聊，哥哥便趁父母外出工作時，偷拿了母親包中的車鑰匙，想開車出去閑逛，但因不熟悉路迷迷糊糊就直接上了高速，開出百餘公里後因有些後怕而找出口下了高速。

據悉，哥哥平時喜歡看父親開車，熟悉車輛駕駛的理論操作，加上有玩過遊戲模擬汽車的經驗便大膽駕駛真車出門。張先生與妻子下班回家後發現車子和孩子都不見了，便一個尋人一個報警尋車。

警員表示，「監視器畫面顯示，車子幾乎是以全程120公里/小時的速度在高速上開的，而且能看出明顯的駕駛不穩定，所幸沒有發生危險。」

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
快訊／北捷又異常！搭文湖線「列車停住」中山國中站車廂塞爆
快訊／世界羽聯公布獎金榜　戴資穎進帳420萬榮登「獎金后」
巨乳網紅完蛋了！非法推薦台股　最高罰5000萬
台灣烤成紫番薯！「還會更熱」體感溫度飆破43°C
快訊／再發五倍券？　行政院鬆口給答案
幕後／陳時中沒抬走萬華人！陳情男不住萬華　自爆「有人邀請」到
北市懶警上班愛睡覺挨罵「廢物」　他怒告學長被法官「再認證」
台首大停招！　15私校爭搶約4百名學生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

市場買的蝦「路上熱熟了」　浙江連6天高溫飆破40℃

鼓勵台企參展進博會　融入大陸雙循環新發展

「九二共識」是兩岸定海神針　國台辦：溝通停擺責任在民進黨

對岸批民進黨誤導「九二共識」　陸委會：兩岸互不隸屬

12歲屁孩開車載妹妹去兜風！時速120「狂飆100公里」警急攔截看傻

最長壽雄性熊貓「安安」接受安樂死　享年35歲相當於人類的105歲

開罰鴻海防高科技外流　陸委會：將「動態滾動」修正相關規範

騙了4小時教不會轉帳　詐騙集團被大媽搞到崩潰

台胞青年「千人夏令營」北京舉行　台生：會多分享在陸經歷

大陸重罰滴滴「超350億元」！列16項罪狀：給國安帶來嚴重風險

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

雲南媳遠嫁原住民老公　婚後超甜網讚：好幸福

市場買的蝦「路上熱熟了」　浙江連6天高溫飆破40℃

鼓勵台企參展進博會　融入大陸雙循環新發展

「九二共識」是兩岸定海神針　國台辦：溝通停擺責任在民進黨

對岸批民進黨誤導「九二共識」　陸委會：兩岸互不隸屬

12歲屁孩開車載妹妹去兜風！時速120「狂飆100公里」警急攔截看傻

最長壽雄性熊貓「安安」接受安樂死　享年35歲相當於人類的105歲

開罰鴻海防高科技外流　陸委會：將「動態滾動」修正相關規範

騙了4小時教不會轉帳　詐騙集團被大媽搞到崩潰

台胞青年「千人夏令營」北京舉行　台生：會多分享在陸經歷

大陸重罰滴滴「超350億元」！列16項罪狀：給國安帶來嚴重風險

全球首棵科技祈福許願樹衛武營啟用　3D聲光互動藝術創新體驗

將迎第二波「五倍券大灑錢？」　網揭真心話：別再發了

台東+326！新增3死亡案例　縣府籲民眾完整施打疫苗

快訊／北捷又異常！搭文湖線「列車停住」中山國中站車廂塞爆

「7年換13份工作！」她曝薪資變化　網見1經歷驚呆：正職只有19K

大白鯊進化了！專家目擊3隻「6m母鯊」啃食鯨魚：牠們學會聯手捕食

陸狗仔爆向佐出軌「帶美女回婚房」！　照片曝光…向太火速開罵了

雙城論壇2023年繼續？　陸委會：支持秉持「對等尊嚴」合宜規範

小玉換臉A片害119人只判5年半　高嘉瑜認「判太輕」說話了

「麟洋配」挺進台北羽賽8強不見笑容　王齊麟怕球迷失望

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

酒吧拖短裙妹進廁所！圍觀男全傻眼　他輕鬆拉上褲子離開

姚明女兒12歲就180公分！網：父母基因太強

強拖紅髮妹進廁所　公安：他在裡面小便

大陸重罰滴滴「超350億元」！列16項罪狀

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

正妹訂婚慘變「會館8號技師」網友曖昧刷一排

高三生錄取清大直奔派出所　背後原因超暖

男子拍照發現罕見「三眼恐龍蝦」

LADY M宣布全面撤出大陸！　所有門店9月10日終止經營

惡男拖紅髮妹進廁所！只有正義姊率先踹門

「大叔好！」25歲男像42歲　

36歲人妻升級當阿嬤　喜抱金孫嗨翻

4小時教不會轉帳　詐騙集團被大媽搞崩潰

季辛吉：不要與中國無休止對抗

更多熱門

相關新聞

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

台灣的馬路常常可見坑洞，一不小心可能會受傷。一名女子日前開門讓孩子下車，結果孩子剛踏出一步，瞬間「整隻腳消失」，讓家人嚇壞，所幸沒有生命危險、也沒有受傷，恐怖的畫面在網路上曝光，瞬間引起討論。

電動車太無聊現代在座椅裝震動器

電動車太無聊現代在座椅裝震動器

他點出台灣露營車發展落後2關鍵

他點出台灣露營車發展落後2關鍵

新手媽開車上山！狗後座緊張快哭

新手媽開車上山！狗後座緊張快哭

萬里女橫切穿越馬路遭撞　她噴飛15米傷重不治

萬里女橫切穿越馬路遭撞　她噴飛15米傷重不治

關鍵字：

男孩妹妹高速狂飆開車

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面