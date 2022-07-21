12歲屁孩開車載妹妹去兜風！時速120「狂飆100公里」警急攔截看傻

▲12歲男孩高速路帶妹妹狂飆逾100公里。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

暑期在家閑著無聊，偷拿家中車鑰匙，僅憑駕駛過遊戲模擬汽車的經驗，12歲的哥哥開越野車帶著妹妹，以全程120公里/小時的車速，在高速上狂飆了100多公里，所幸無事。浙江湖州市南潯區警方透露，兄妹倆已被安全送回家，警員對孩子和父母都進行了嚴肅批評教育。

據《澎湃新聞》報導，7月18日中午，南潯區公安分局雙林派出所接群眾張先生報警稱，自己的越野車不見了。

根據張先生提供的車輛信息，警員查詢軌跡發現車子正在G25長深高速上行駛，車速120公里/小時，並已駛出浙江省界前往江蘇省。通過監視器畫面，張先生發現開車人是自己12歲的兒子，副駕駛上坐著小女兒。

經江蘇警方協助，張先生與南潯區警員在長深高速宜興出口一學校邊的停車場找到了兩個孩子。經詢問，兄妹倆暑期在家閑著無聊，哥哥便趁父母外出工作時，偷拿了母親包中的車鑰匙，想開車出去閑逛，但因不熟悉路迷迷糊糊就直接上了高速，開出百餘公里後因有些後怕而找出口下了高速。

據悉，哥哥平時喜歡看父親開車，熟悉車輛駕駛的理論操作，加上有玩過遊戲模擬汽車的經驗便大膽駕駛真車出門。張先生與妻子下班回家後發現車子和孩子都不見了，便一個尋人一個報警尋車。

警員表示，「監視器畫面顯示，車子幾乎是以全程120公里/小時的速度在高速上開的，而且能看出明顯的駕駛不穩定，所幸沒有發生危險。」