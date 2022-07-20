有牌牛仔褲4千塊　「盤嗎？」釣出過來人！曝萬元心得搖頭了

▲原PO發問「牛仔褲買3000～4000（元）會很盤嗎？」（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

不知道穿什麼的時候，T恤搭牛仔褲是最不會出錯的選擇，尤其是好的牛仔褲，看上去簡簡單單，但版型打得好，上身後就是好看，不過通常價格也比較高。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，提到有牌的牛仔褲一件就要3～4千元，日本的還可能要7千元，就好奇「這樣會很盤嗎？」話題引發討論。

這位網友以「牛仔褲買3000～4000（元）會很盤嗎？」為題問卦，文中表示，「牛仔褲以前又稱作工作褲，是做工的人在穿的，如果買牛仔褲，如某牌，一件要3000～4000（元），日製的要7000（元），這樣會很盤嗎？」

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貼文一出，大部分網友直搖頭，「不會盤，就普通價，但天氣熱又不好穿」、「這價位不上不下的」、「醜的買了真的浪費。」還有人表示，「我有買過一件1萬五的」、「看料子」、「出去多走走吧，現在牛仔褲8、9000（元）正常」、「一件4000和好市多990（元）的用料有差」、

話題也吸引不少人分享，自己都穿哪一家的牛仔褲，「UQ就很好穿了」、「早就不穿（有牌牛仔褲）了，年輕沒賺錢，穿3000、4000（元）；現在賺錢，反而穿迪卡儂」、「我穿NET的牛仔褲」、「我買過破萬的，只能說我寧可買zara」、「lativ的牛仔褲讚。」