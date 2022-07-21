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大陸 大陸焦點 特派現場

長腿妹訂婚慘變「會館8號技師」網友曖昧刷一排：果然嫁給老實人

▲▼女子訂婚照被傳為會所技師。（圖／翻攝自北京青年報）

▲女子訂婚照被傳為會所技師。（圖／翻攝自北京青年報）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽合肥俞姓正妹近日在短影音平台發布訂婚宴照片，卻被網友在留言區謠傳為會所技師，甚至有人稱，「外地的可能不知道，但合肥本地的都知道8號。」7月18日，她和未婚夫關注到留言區有網友造謠傳謠後，當天就報警了。同時，她也發布聲明闢謠稱，自己並非網傳的某洗浴會所8號技師，並附上從事企業財務工作的相關證明。

據《北京青年報》報導，7月17日是俞女和畢姓男友訂婚的日子。和家人朋友用心布置了訂婚宴現場，在家人朋友的祝福下順利訂婚後，俞女當晚便在自己的短影音帳號分享了幾張訂婚宴的照片，並配文「我們訂婚啦，以愛之名，以餘生為期」。

在留言區，有網友稱讚兩位新人郎才女貌，還有不少網友送上祝福。隨著影片按讚量增多，留言區開始有人稱照片中的女主是合肥某洗浴會所8號技師，隨後，還有網友評論「外地的可能不知道，但合肥本地的都知道8號」、「這確實是8號，沒人跟風」。甚至有人開始編造女主睡覺磨牙等細節。

俞女的未婚夫畢男在7月18日下午就曬出與一名網友的聊天截圖，該網友曾在留言區表示，自己的評論內容系開玩笑的，影片作者有不適可聯繫刪除，同時，該網友也向畢男道歉並刪除相關評論。在聊天中，該網友還宣稱「這屆網友太容易上車了」。

▲▼女子訂婚照被傳為會所技師。（圖／翻攝自北京青年報）

▲許多網友在造謠。（圖／翻攝自北京青年報）

在該條影片的留言區，畢男稱，已報警處理並給警方提供了幾個惡意評論的網友帳號ID。同時，畢男澄清，網傳其未婚妻是某會所8號技師的兩個相關影片他都看了，影片中的人長相、身高、眼形明顯不像其未婚妻，「我跟我老婆天天生活在一起，她的人生軌跡我最了解，大家別太過度跟風玩梗，謝謝大家。」

俞女怒斥，謠傳她是會所技師的評論內容出現後，給她的精神和生活都造成了極大的困擾和影響。7月18日，她關注到這些評論內容後，當天就報警了。7月18日晚，她還發布聲明闢謠，本人並非網傳的某會所8號技師，針對網友對她進行人身攻擊和侮辱誹謗的情況，她已經截圖取證並報警處理。在聲明中，她還附上了能證明其從事企業財務工作的相關材料及警方的受案回執。

7月20日，俞女表示，哪怕在她發聲明澄清後，這件事對她造成的困擾和影響並沒有結束，還有人私信問她「是不是8號」，甚至有人開始肉搜她的個資，「我的家人和同事看到這些評論也會擔心我，我現在已經請假了，先處理這件事。」

合肥市公安局網絡安全保衛支隊工作人員處回應，他們已關注到俞女發布訂婚宴照片被謠傳為會所技師的情況，具體情況公安機關還在調查中。​​​​

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