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男方挑文定日期...「竟正沖新娘爸」她傻眼：我訂婚要我爸迴避？

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲原PO因為「看訂婚日子」跟男方鬧不愉快。（示意圖／CFP視覺中國）

記者謝欣辰／綜合報導

大部分的民眾在舉行婚喪喜慶時，都會習慣看農民曆「挑日子」。有位網友在《匿名公社》表示，男友爸媽竟挑選一個「正沖自己爸爸」的日子，讓她相當傻眼，「我訂婚要我爸迴避？」

原PO表示，最近跟男友家人因為「看日子」鬧不愉快，原PO說道，「明明訂婚就是由女方看日子的」，但男方卻說女方挑選的那天「剛好沖到男方姑姑」，所以硬要原PO改日子，沒想到男方最後挑出來的日期竟正沖原PO爸爸，對方甚至說出，「因為姑姑輩分比較大，要女方退一步」的言論。

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原PO聽到氣炸，「退個屁啊，我訂婚當天要我爸迴避，那還訂個屁婚」，不料男友竟也跟著勸原PO「不要鬧這麼僵」，讓原PO相當心寒，「到底是誰在找麻煩啊？」就算媒人婆之後提出另一個方案，也被男方家人以「不合禮俗」的原因拒絕，「就是硬要我們接受他提的日期」，讓原PO又心碎又憤怒，「所以我訂婚，他姑姑一定要到場，我爸不用？吵到都不想結婚了」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「感覺很難喬，從小而知大，三思」，「男方應該是要扮演好協調的角色」，「基本的尊重應該要有，這種不應該是強迫」，「關姑姑屁事啊，如果你是我女兒直接叫你別結了」，「光是看日子就鬧成這樣了，還需要結嗎？」。

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