姪女出嫁！長輩訂結都參加「包6000元太白目」　網轟：有仇嗎

▲原PO出席訂婚、結婚，還想另帶4位家人出席。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

吃喜宴該如何拿捏金額？一名男網友透露，姪女把訂婚與結婚分開舉辦，身為長輩的他想要兩場都出席，接著主張按照習俗只要包一份禮金即可，因此原PO決定包6000元。但尷尬狀況來了，原PO又想帶另4位家人出席，總共5人都參加兩場喜宴，文章曝光後引發網友砲翻「真是丟臉！」

一名男網友在臉書《爆怨2公社》表示，堂哥的女兒即將出嫁，不過訂婚與結婚有兩場，且都是辦在彰化地區，而原PO兩場都會出席，但尷尬的人情世故問題來了。

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原PO接著求問，「照習俗兩場只需包訂婚那一次...包6000元，家裡兩場都去了5個人會太多嗎？」

文章貼出後，底下網友風向一面倒，5人出席兩場婚宴，恐怕包6000元很失禮，「看是參加人數減少，還是紅包再多加一些，6000真的有點少」、「6000坐半桌，應該一次包兩次的錢」、「一場8000～10000元差不多」、「女方家屬去訂婚就好了吧」、「最多只能二個人，五個人只少二場要包12000元」、「至少要讓新人不虧錢吧」。

不過也有網友反酸，「我都懷疑對方是跟姪女有仇嗎」、「只要你不尷尬，尷尬的就是他們惹」、「臉皮在哪裡」。

▼網友直言真的包太少。（圖／翻攝爆怨2公社）