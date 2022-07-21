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林楚茵批國民黨不抹黑就不會選舉　「為了躺平的蔣萬安只能造謠」

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊發言人林楚茵21日表示，國民黨不抹黑就不會選舉，為了躺平的台北市長參選人蔣萬安只能抹黑造謠，昨天有民眾在龍山寺向陳時中陳情，他根本不是不滿「防疫破口」事件，國民黨不要利用他們，來作為自己的選舉操作。

林楚茵上午在臉書發文指出，昨天有民眾在龍山寺向陳時中陳情，該名陳情人根本不是因為不滿「防疫破口」事件而來陳抗，請國民黨不要利用他們，用來作為自己的選舉操作。

林楚茵說明，該名陳情人是「0206期權受害自救會」的成員，是俗稱「0206選擇權大屠殺」的期貨市場價格波動事件中，因為期貨商強制平倉而血本無歸的投資人，高達千位，新聞一查就可以看見他們2018從年以來到處陳情，地點包括總統府、行政院、證交所等。

林楚茵還說，立法院已經在2020年6月召開過公聽會，呼籲期貨交易所應該公開當日去識別化的成交資料，金管會證期局也應該釐清，並且追究不當平倉的責任，以落實金融正義。

林楚茵呼籲，國民黨別為難台北市的基層員警，前日本首相安倍晉三的事件才發生沒有多久，所以現在在任何活動，負責維安的員警一定要對現場狀況更加謹慎小心。

林楚茵還原，該人士本來距離記者還有一小段距離，但愈來愈逼近也愈形激動，萬華分局因為擔心造成維安問題，請在場的警員前來制止，但是該人士無意停止喧鬧行為，員警才開始強制驅離，且查證後確認是台北市警局萬華分局的同仁，基於維安及現場秩序，依權責執行公務。

林楚茵還說，根據網友四叉貓提供的資料，這位陳情人長年表態支持台北市長柯文哲、蔣萬安，「那是否有跟他們兩位陳情過呢？若有，為什麼國民黨要造謠成他是不滿『防疫』才來抗議的？」

林楚茵質疑，陳情人身為支持者，為什麼不選擇向他們兩位陳情，一位是台北市長，另一個則是現任立委，而他卻來向一位剛卸任衛福部長的參選人陳情，「這其中是不是怪怪的」。

林楚茵批評，這位陳情人在臉書支持柯文哲與蔣萬安，卻跑到陳時中行程陳情，而在他騷擾媒體採訪被驅離後，國民黨開始操作他是抗議防疫被帶走，國民黨為了「躺平的蔣萬安」抹黑造謠、曲解事實，還為難基層員警，「國民黨真是不抹黑就不會選舉」。

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