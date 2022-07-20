台灣在暖區中心！「高溫39°C↑」恐破紀錄　這4天熱到對人體有害

▲台灣未來幾天位處暖區中心，天氣相當炎熱。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓持續發威，未來一週仍是高溫炎熱的天氣型態，天氣職人吳聖宇表示，明起高壓中心逐漸靠近台灣，午後雷雨範圍縮小，台灣呈現明顯的暖區中心。台北市萬華、新北市中永和週日的溫度預報高達39度，有可能打破台北市極端高溫紀錄，預計在週五到下週一溫度非常高，對人體健康影響很大。

吳聖宇在臉書貼文表示，今天預期仍然會有午後熱對流雷雨出現的機會，降雨的範圍以中部以北到東北部的山區以及近山區的平地為主，南部以及花東地區出現午後熱對流雷雨的機會相對較低，熱對流發展旺盛的時候仍有可能出現局部瞬間的強降雨現象。

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▲未來一週天氣炎熱，外出慎防熱傷害。（圖／記者李毓康攝）

明日起太平洋高壓的中心會逐漸靠近台灣附近，甚至到了週五至週末期間高壓中心就在台灣上空，熱對流雷雨的發展預估會受到明顯的壓制，不但降雨減少，降雨範圍也限縮到深山區域內，平地區域應該一整天的天氣都相當穩定。溫度也會更熱。

由於高壓中心的下沉增溫作用配合低層西風帶來大陸上的暖熱空氣，台灣附近呈現明顯的暖區中心，各地高溫普遍上看34-36度，部分地區有機會出現37-38度或是更高的溫度。