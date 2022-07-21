第四劑8類人可打！QA秒看「最新符合條件」　4題自測該不該打

▲指揮中心再擴大開放接種第四劑對象。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李佳蓉／整理報導

為提升相關工作人員免疫保護力、降低新型變異株衝擊，除了65歲以上長者、醫事人員外，指揮中心近1個月來陸續開放「可接種第四劑對象」，昨（20）日宣布再擴大，自22日起50歲以上民眾也可預約施打，目前共有8類人符合資格。究竟最新符合條件有哪些、該如何評估是否要施打？《東森新媒體ETtoday》統整報你知。

Q1：哪些人可以打第四劑？

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A：指揮中心6月底開放機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員接種，昨（20）日宣布擴大開放至50歲以上成人都可打。

1、65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者，包含目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、有伺機性感染情形、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射治療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下等。

2、第一類醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）。理由：考量國內正處於Omicron變異株社區流行期間，為提升醫療工作者對於COVID-19之免疫保護力，並使珍貴疫苗資源有效運用，可評估自身染疫風險與意願後接種。

3、機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員。理由：為降低邊境逐步開放後，新型變異株對於國內防疫之衝擊，且目前國內仍處社區流行階段，建議可評估自身染疫風險與意願後接種。

4、50歲以上民眾。指揮中心發言人莊人祥表示，主要是參考美國作法，讓50歲以上民眾可接種第二次追加劑，其他國家則是開放60～65歲不等，韓國近期也將把第四劑施打條件放寬至50歲。

符合接種資格的民眾若想預約，可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。

▼7月22日起新冠疫苗第二次追加劑實施對象擴大。（圖／指揮中心提供）

Q2：與前一劑需要間隔多久？

A：與第三劑需間隔5個月以上。

Q3：第四劑有哪些廠牌可以選？

A：無論先前打的是哪一廠牌疫苗，第四劑可選擇半劑量莫德納、全劑量輝瑞BNT或蛋白質次單元之高端，Novavax也列入第四劑選項名單。前指揮官陳時中提醒，若有過敏等相關問題，也可選擇AZ施打，但仍建議以mRNA或是次單位蛋白疫苗為主。

Q4：已經確診過的人也可以打第四劑嗎？

A：可以，符合資格之確診者建議染疫3個月後再接種，以延長疫苗保護力。換言之，若接種第三劑剛滿5個月就確診，就須等到接種8個月後再打第四劑較妥當。

▲已經確診過的長者，也可於3個月後再接種第四劑。（圖／記者湯興漢攝）

Q5：施打要準備什麼？打完注意事項？

A：指揮中心提醒，請民眾前往接種新冠疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，亦請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

Q6：到底該不該打第四劑？有何參考條件？

前台大感染科醫師林氏璧建議，可參考以下條件，決定是否施打第四劑：

1、若您本身有新冠重症風險因子，可以打。

2、若前三劑疫苗曾經對mRNA疫苗有過嚴重不良反應，可不打。

3、若您評估工作上真的接觸病毒風險實在太大很擔心，可打。

4、若已感染過了，可不打（如果是只打兩劑就感染了，感染後三個月可打第三劑。）