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第4劑下修至50歲！台大醫曝「4類人」快打：其他人可等次世代疫苗

▲▼南韓首度傳出高三學生接種輝瑞BNT疫苗後的死亡案例。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲指揮中心20日宣布擴大第四劑接種對象。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

指揮中心20日宣布擴大第四劑接種對象，22日起50歲以上民眾都可預約接種，與第三劑間隔同樣需間隔5個月以上，但需不需要打第四劑疫苗也引發討論。對此，台大醫院急診部臨床教授李建璋指出，50歲以上有慢性病、急著要出國、常與不特定人接觸以及80歲以上的民眾建議接踵第四劑，其他人則可等次世代疫苗。

根據《TVBS新聞網》報導，BA.4、BA.5已成國際主流變異株，因此李建璋建議急著要出國的民眾可接種第四劑，另外，現有的疫苗雖對於變異株有免疫逃脫特性，但還是可以下降三分之二的中重症比例，且80歲以上確診者有5%以上死亡率，提醒80歲以上長者一定要打。

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▲▼7月22日起新冠疫苗第二次追加劑實施對象擴大。（圖／指揮中心提供）

▲7月22日起新冠疫苗第二次追加劑實施對象擴大。（圖／指揮中心提供）

李建璋透露，現在若接種第四劑疫苗，那次世代疫苗開打時短時間內就不能施打，因為第五劑疫苗還沒有大規模臨床試驗，無法評估風險，因此不急著出國、不會接觸大量人群的民眾，可以等待次世代疫苗。

北市聯醫中興院區醫師姜冠宇也表示，對於高風險族群，再感染的整體相對風險確實較高，有些長者感染BA.2沒什麼症狀，逃過上一次，不代表對下一次就可以「坦然以對」，健康風險看來會累積，建議高齡者打追加第四劑。

▲桃園市政府規劃7/11日在全市26處社區接種站與13區衛生所提供疫苗接種服務，籲請市民踴躍接受疫苗施打。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲姜冠宇指出，健康風險應會累積，建議長者及早接種第四劑疫苗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

國內目前除了50歲以上民眾可預約接種外，指揮中心6月底開放機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關人員接種第四劑，截至20日為止65歲以上第二次追加劑是21.5%。指揮中心發言人莊人祥提醒，截至7月底65歲以上民眾無論打第一劑或第四劑，都可獲得500元衛生宣導費用，請民眾多加利用。

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